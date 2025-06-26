大雷雨警報響不停！10縣市豪大雨特報　下周「颱風若生成」路徑大改

▲冷心低壓通過，大雷雨狂掃半個台灣 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

冷心低壓來襲，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，午後各地山區及西半部地區雷陣雨明顯，並有局部大雨出現，時雨量最大是在嘉義縣民雄鄉國一S262K的113.5毫米，今（26日）晚持續針對10縣市發布「豪雨特報」，其中彰化、南投、雲林、嘉義、台中5縣市有發布「大雷雨」，嘉義一度發布災防告警國家級警報。

氣象署預報，明天（27日）臺灣附近吹偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後西半部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率，當對流發展旺盛時，可能伴隨雷擊及強陣風；氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍可以來到31至34度，尤其南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫發生的機率。

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▼中、南台灣不斷發布「大雷雨即時訊息」，升級豪大雨特報。



天氣風險公司分析，明天持續受高空冷心低壓影響，導致中部以南受到南方水氣移入，雨勢略明顯，近山地區仍有較大雨勢發生機會。28日（周六）南海有低壓系統北上，整體大氣不穩定度高，午後雷陣雨區大，降雨較集中於山區，29日（周日）西半部午後雷雨明顯，有較大雨勢發生。

至於菲律賓東側至關島一帶的大低壓槽有熱帶擾動在發展，天氣風險公司預估，由於最新的預報大改動，太平洋高壓增強，高壓中心在東海附近，就算有颱風生成，也不太接近台灣，不過目前有5天以上差距，且近期預報跳動性高，須持續觀察。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，由於高空冷心低壓靠近中，朝南台灣方向接近，其周邊已陸續發展出局部對流雲系，未來兩天各地午後對流發展將更加旺盛，留意短時劇烈天氣。今晚強烈雷雨帶掃過，南高屏都有非常猛烈的午後對流，在冷心低壓助威下，午後熱對流一路往北長，持續來到南投、彰化，對此，氣象署已發布10縣市豪雨特報，以及大雷雨即時訊息。

▼太平洋高壓增強，下周颱風若生成路徑大改動。

