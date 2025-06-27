「體感溫度衝破40度」　專家揭5原因

▲今(27)日白天台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色高溫燈號。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

天氣高溫炎熱，今(27)日白天台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色高溫燈號，氣象專家林得恩直言「體感溫度衝破攝氏40度！」

林得恩於臉書專頁「林老師氣象站」發文指出，體感溫度（Apparent Temperature），通常是指人體實際感受到的溫度，並非單純由環境氣溫來決定，而是綜合以下多種因素後，所計算出的感受溫度。其中，包含有

1.氣溫：基本的環境溫度。

2.相對濕度：濕度高時，汗水不易蒸發，常會讓人覺得更加悶熱。

3.風速：夏天風大，有時反而能帶走熱氣，讓人感覺稍微涼爽。

4.輻射熱（如日照）：在大太陽下，即使氣溫不高，也會感覺特別熱。

5.衣著與活動量：穿著厚重或劇烈運動，也會提升熱感。

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夏季體感溫度的代表指標是熱指數（Heat Index, HI），它是一個用來描述人在炎熱、潮濕天氣下實際感受到的溫度，反應人體在該環境下熱負荷感受的近似值。舉例來說，當溫度在攝氏32度、相對溼度70%時，人體排汗散熱的效果就會變差，導致體感溫度會比實際氣溫更熱，體感溫度也就來到攝氏38度。