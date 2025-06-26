高壓+冷心低壓夾擊　午後雷雨猛烈「防雷擊、冰雹」

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓籠罩，加上高層冷心低壓接近，今天（26日）和明天午後雷陣雨明顯，西半部、各山區午後有較大雨勢，部分地區降雨將持續到晚上，並伴隨雷擊、強陣風和冰雹發生。

▲太平洋高壓籠罩，加上高層冷心低壓接近，今明兩天午後雷陣雨較劇烈。（示意圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員葉致均指出，台灣未來一周為典型夏季天氣型態，白天高溫炎熱，下午後則有午後雷陣雨發展。

葉致均說明，太平洋高壓持續籠罩台灣附近，同時在台灣東南方海面出現逆時針環流，也就是高層冷心低壓，今天已逐漸接近台灣南方海面，預估明天將會在台灣上空，尤其影響台灣南部地區。

葉致均指出，高層冷心低壓接近時，高空氣溫下降，底層與高層溫差擴大，有利午後強對流雲系發展。今明兩天下午雷陣雨將較為明顯，部分地區甚至可能持續到晚間，並伴隨雷擊、強陣風、冰雹等劇烈天氣。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

受太平洋高壓和高層冷心低壓夾擊，今明兩天台灣白天各地多雲到晴，花東及恆春半島有零星短暫降雨，主要降雨仍集中在午後，隨著高層冷心低壓接近，西半部及各地山區有午後局部較大雨勢或局部大雨。

周六高層冷心低壓逐漸遠離，加上太平洋高壓勢力東退，葉致均表示，台灣附近風場轉為偏南風，南邊水氣逐步北上，往台灣方向移動，南部及台東可能出現不定時短暫降雨，各地午後有短暫雷陣雨。

到了下周二，太平洋高壓勢力再度增強，下周二、三風場轉為東南風，台東及恆春地區會有短暫陣雨，其他地區午後雷雨依舊為主。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫方面，葉致均提醒，今天起至下半周，高溫變得明顯，東半部高溫普遍落在31度至33度間，西半部則達34度至36度；其中大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷一帶，甚至可能出現36度以上高溫。

至於颱風動態，葉致均指出，目前南海至菲律賓東方海面有廣泛低壓活動，雖然菲律賓東方海域已有熱帶雲簇發展，但尚未形成明顯旋轉中心，還需要一段時間組織，再進一步判斷是否有發展機會，未來一周還是要留意菲律賓東方海面的熱帶系統發展變化。