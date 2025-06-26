台派網內互打　王浩宇給3天道歉：否則請律師直接告

▲前桃園市議員王浩宇。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨陣營先前提議罷免民進黨新北市議員陳乃瑜，傳出「幽靈連署」等造假情形，檢調對國民黨組發會進行約談，此消息經國民黨及媒體報導後，民進黨前桃園市議員王浩宇轉傳，卻被台派網友認為是「放風聲讓國民黨快逃」。

王浩宇24日看完新聞後，在臉書發文「明天將抓國民黨中央」。檢調也通知組發會副主委黃碧雲、專委李得全2人，25日到調查局說明協助釐清案情，複訊後諭知2人請回。

然而，一名有1.2萬人追蹤的台派網紅截圖王浩宇的發文說，「直接放風聲讓國民黨快逃」，並在文末附上翻白眼的表情符號，引來台派網友砲轟，「他可不可以真的閉嘴好好賣襪子就好」、「真心覺得有些事情，就不能別讓他知道嗎xd」、「有時候很不解他到底想幹嘛」、「他的那種孤傲的自走砲個性，真的是不說話會死」、「從以前就對這個人很感冒，本來就不喜歡，以後也很難喜歡，河道或line看到有這人的文，幾乎都跳過」。

對此，王浩宇也一一回覆這些網友，最後於個人臉書粉專表示，「傻眼。昨天（24日）國民黨自己就開記者會講這件事了，所以我們才講的，不知道在那邊網內互打什麼？底下對我人身攻擊的台派朋友，我給你們3天的時間跟我道歉，3天之後我請律師直接提告」。

王浩宇的粉絲也力挺，「告了啦浩宇哥我們不需要這種會打自己人的台派」、「直接告了啦你以為人家有把你當朋友嗎」、「吿下去不然會被笑說說而已，雖然按照我的司法判決經驗不太會被起訴」、「是能逃去哪哈哈哈哈哈哈哈」、「說真的，怎麼逃？會這樣說的人就是不了解司法，別太在意」、「姑息養奸，通通吉下去」、「不要每次都牽扯台派啦，低智商容易被洗腦帶風向，不配稱做台派」。