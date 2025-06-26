快訊／一級主管涉嫌私用公車、特支費！檢調搜索台南市政府

▲台南市政府研考會主委蒙志成涉嫌私用公務車、特支費。（圖／翻攝自研考會網站）

記者林東良／台南報導

台南市政府26日上午驚傳遭檢調搜尋！調查局台南市調查處接獲檢舉，指稱市府有一級主管涉嫌不當使用公務車及特支費私用，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，檢調掌握相關事證後，於上午發動搜索行動，兵分多路前往該名主管住處與市府研考會等單位搜索調查。

據了解，這名主管疑為台南市政府研考會主委蒙志成，但他喊冤表示是遭人惡意檢舉。蒙志成去年7月才剛上任，卻被控疑將主管配車私用載送家人，更涉嫌不當動支特支費於非公務開支，台南市調處接獲檢舉蒐證後認為案情不單純，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲台南市政府研考會主委蒙志成。（圖／翻攝自研考會網站）



26日上午由檢察官指揮調查局南機站與台南市調處兵分多路同步展開搜索行動，並查扣相關證卷資料帶回調查清。檢調除搜索外，也將傳喚相關人員說明。已有多位公務人員表示驚訝，相關單位對此相當低調。

針對台南市政府有一級主管疑似因公車使用不當等問題遭到搜索，市府秉持依法行政的原則，會全力配合檢調單位來釐清案情，期望能勿枉勿縱。

根據檢調掌握情資，該案為市府內部檢舉所引爆，涉及公務車排程濫用與特支費用途失當，若檢調查證屬實，恐涉及貪瀆或圖利等罪嫌，案情發展備受社會關注。