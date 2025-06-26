快訊／多位藍委稱陳水扁也反罷免　阿扁3點打臉：我挺大罷免大成功！

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免進入最後熱戰階段，國民黨已有24位藍委罷免案確定成案，將在7月26日投票。謝龍介、黃健豪、牛煦庭、吳宗憲等多位藍委在昨開始發出一部2分17秒的反罷免影片，聲稱前總統陳水扁等民進黨大老不支持罷免。對此，陳水扁今（26日）稍早發聲明表示，藍委反罷影片，斷章取義，竹篙鬥菜刀引述阿扁的談話，所謂「冤冤相罷何時了」，來自阿扁總統任內被藍委罷免四次的心情感受，如今藍委才被罷一次，叫什麼叫？「我是陳水扁，我挺大罷免大成功！」

25日開始，謝龍介、黃健豪、牛煦庭、吳宗憲等多位藍委都在社群平台發出一部2分17秒「反罷免影片」，內容收錄了陳水扁、呂秀蓮、謝長廷民進黨大老昔日不支持大罷免的言論，像是「發動罷免是惡的循環」、「冤冤相罷何時了」謝龍介強調「請借他幾分鐘，看一看，為什麼，曾經真正與威權國民黨對抗過的民進黨人，會反對？你，也該反對。7月26日出來投票，堅定投下不同意」。

對於該影片，陳水扁稍早發聲明表示，藍委反罷影片，斷章取義，竹篙鬥菜刀引述阿扁的談話，特駁斥如下：第一、所謂「冤冤相罷何時了」，來自阿扁總統任內被藍委罷免四次的心情感受，如今藍委才被罷一次，叫什麼叫！？

陳水扁續指，第二、所謂「中共同路人」，不就是當年國民黨政府對主張台獨人士所貼的標籤嗎？第三、我是陳水扁，我挺大罷免大成功！

