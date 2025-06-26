曹興誠喊話賴清德與罷團合體造勢　民進黨回應了

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

距大罷免投票剩一個月，「反共護台志工聯盟」今（26日）聯合各區罷團召開記者會，要發起「護國大遶境」活動。聯電創辦人曹興誠喊話，希望總統賴清德一起合體造勢。對此，民進黨回應，賴總統一直以來對於公民團體發起的罷免行動皆持尊重與肯定的立場，團結國家十講中，更提到台灣的民主價值即是透過不斷地選舉罷免等民主制度，淬鍊出如今的民主成果，同樣希望，所有反共保台的意識能夠成為團結國家的最大公約數。

大罷免進入倒數階段，7月26日將有24位藍委、1位市長進入首波罷免投票。「反共護台志工聯盟」今（26日）聯合各區罷團召開記者會，要發起「護國大遶境」活動。對於大罷免，曹興誠坦言，民進黨一開始不支持大罷免，是謹守執政者的風範，罷免來到第三階段，支持罷免就是民進黨的義務跟不可逃脫責任。

有媒體追問，未來是否規劃與賴清德合體造勢？曹興誠坦言，自己當然希望總統出來一起合體造勢，商請總統參與，這已經不是要規避藍綠對立、憂讒畏譏，現在是民進黨責任，作為執政黨要把國家執政權拿回來，不能立法院在中共手裡還想順利執政，這是幻想，當然希望賴清德總統站出來，跟罷團一起。

對於曹興誠喊話，民進黨發言人韓瑩回應，賴總統一直以來對於公民團體發起的罷免行動皆持尊重與肯定的立場，近來的團結國家十講中，更提到台灣的民主價值即是透過不斷地選舉罷免等民主制度，淬鍊出如今的民主成果，我們同樣希望，所有反共保台的意識能夠成為團結國家的最大公約數。

