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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟酸反罷里長「豬仔」　國民黨批噁心：拿受害者苦難搏聲量

▲▼陳柏惟出席立法院內政委員會舉行 公職人員選舉罷免法實務現況精進 公聽會 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免即將進入三階段，中選會訂於7月26日舉行投票，藍委們紛紛積極回防選區，國民黨立委王鴻薇也邀請地方里長拍片，幫忙宣傳反罷免，但因里長面對鏡頭較緊張的模樣，引來前立委陳柏惟用誇張的手勢模仿，甚至嘲笑如柬埔寨豬仔求饒「不要打我」、看起來像「人質片」。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安痛批，詐騙對所有台灣人來說是痛，更是苦難，陳柏惟卻絲毫不顧詐騙受害人與家屬的心情，在直播中抱頭模仿被施虐的情境，簡直泯滅人性。

王鴻薇近日在臉書、Threads等社群，分享北市松山區莊敬里里長周政諭拍攝的反罷免影片。周政諭在影片中表示，他跟王鴻薇從小都在民生社區這個共同生活圈長大，在同一所國小、國中求學，「鴻薇委員從小給我的感覺，到現在還是一樣，有一個俠義之女的個性。所以說她在問政各方面，都會站在民眾的立場來著想，苦民所苦。在地方上，在我這些校友當中，其他她的評價是非常的高！」

不過，周政諭面對鏡頭疑似太緊張，眼神不時飄向鏡頭外疑似在看稿，遭陳柏惟嘲笑，周政諭在影片中的表現就像個被綁架的人質，「他這看起來就像後面有一支槍抵著他，邊講邊看一下鏡頭外的犯人要他講什麼，這就是人質片啊！」

陳冠安對此批評，松山在地里長發影片力挺王鴻薇，只是看著字幕對著鏡頭講話，就被陳柏惟酸像是詐騙園區的人質，到底還有沒有人性？台灣詐損上個月87.3億，漲幅14.1%。光是這兩年被外交部救出，被騙去東南亞工作的台灣人就超過1500人。尚未被救出的，不計其數。知名火舞表演者謝岳鵬被騙去詐騙園區20天，獲釋後就說，裡面度日如年，一天吃一餐，除了被棍棒毆打，還會被非人道折磨，脫衣上銬在戶外曝曬。

陳冠安續指，2022年時更發生61人遭軟禁，3人遭詐團虐死棄屍的重大不幸事件。其中一位單親媽媽過世前，還懇求一起被關押的受害者，將她的遺言轉告給兒子，「媽媽感到對不起，成長過程中沒有盡到做母親的責任，但還是很愛他！」詐騙對所有台灣人來說是痛，更是苦難。是個人，看到這些不幸憾事、知道詐團的惡行惡狀，都不可能拿來戲謔、拿來調侃。

陳冠安抨擊，陳柏惟卻絲毫不顧詐騙受害人與家屬的心情，在直播中抱頭模仿被施虐的情境，嚎叫「別再打了」，只為攻擊王鴻薇、嘲笑里長。最噁心的是，陳柏惟表演完，嘴角那一絲得意的笑容，根本泯滅人性。詐騙園區的人質被打，為什麼會讓你這麼雀躍、開心？台灣人飽受詐騙的危害苦難，不是你陳柏惟的直播搏聲量的材料。

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