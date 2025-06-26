柚香撲鼻×地方創生！　麻豆數位機會中心推桌遊玩在地人文風情

▲麻豆數位機會中心推出原創桌遊《柚香柚甜‧麻豆遊趣》，結合文旦、景點與地方店家，讓數位學習化身地方行銷新利器。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

文旦之鄉再添創意新亮點！為讓更多人認識麻豆的人文與產業魅力，台南市麻豆數位機會中心攜手在地學員打造原創桌遊《柚香柚甜‧麻豆遊趣》，以文旦柚為主軸設計遊戲內容，結合地方景點、農產、店家與文化，讓玩家透過互動闖關「玩」出在地風土民情，也展現數位學習轉化為行銷利器的實踐成果。

台南市長黃偉哲表示，台南深具農業底蘊與文化厚度，麻豆數位機會中心此次推出的桌遊，正是結合地方創生與數位力的最佳體現。從文旦果香出發，串聯人文、產業與學習，讓學員透過數位課程發展出具地方辨識度的產品，不僅提升市民數位素養，也為在地經濟注入創新行銷動能。

教育局長鄭新輝指出，《柚香柚甜‧麻豆遊趣》桌遊的誕生，源自數位機會中心長期推動的「數位設計與地方行銷」課程，指導學員從田野觀察、腳本設計到圖文製作、遊戲機制規劃，完整呈現「學以致用」的教育價值，未來也將推進至校園與社區，作為跨齡共學的創意媒介。

麻豆樂齡示範中心主任鍾秀琴分享，這款桌遊深受在地樂齡學員喜愛，不但提供社交互動的新方式，也讓高齡者從中學習科技與數位工具應用。透過遊戲中扮演角色、完成任務，不僅娛樂身心，也達到文化傳承與社區認同的目的，成功實踐「樂齡首學、振興在地」的雙重效益。

教育局進一步表示，《柚香柚甜‧麻豆遊趣》象徵市府推動「數位平權 × 地方創生」理唸的重要里程碑。未來將持續透過數位機會中心深化數位學習場域能量，鼓勵社區民眾從生活出發、運用科技發聲，讓地方特色不再只是靜態存在，而能在一局局桌遊中被看見、被傳承、被玩出未來！