總獎金210萬！聚焦AI賦能創新未來　中華電信數位創新應用系列賽啟動

▲總獎金210萬！2025中華電信數位創新應用系列賽啟動。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

邁入第23年、累積超過200萬人次參與的「中華電信數位創新應用系列賽」，再度盛大登場。今年涵蓋兩大賽事：「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」與「FunPark童書星創獎」，總獎金高達210萬元，並提供創業資源、技術支援與育成機會，邀請全台學生、新創團隊及社會人士踴躍參與。

▲2025中華電信數位創新應用系列賽啟動。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

中華電信簡志誠董事長指出，智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動，4年來共累計超過74家加速器公司參與，其中已有18家團隊與中華電信展開實質合作，更有2家獲得資金投入。他補充：「今年特別強化AI部分，我們FunPark童書也一起來舉行，把AI的技術導入數位繪本創作內容裡面，都是今年的特色。」

▲中華電信「2025數位創新應用系列賽」聚焦AI應用。

2025年「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」自5月20日起開放線上報名，總獎金高達160萬元。面對AI快速發展與市場需求，本屆賽事聚焦AI應用與ESG永續發展方向，鼓勵參賽團隊針對智慧文化、製造、醫療、環境、生活、交通、金融等七大領域，提出創新解決方案，回應產業實務需求，打造AI與5G生態圈。

▲中華電信董事長簡志誠(左)與中華電信總經理林榮賜(右)。

中華電信5G加速器秉持大帶小「賦能新創」理念，提供商機拓展、技術支持、實證場域、資金媒合、行銷曝光及電信資源等方式培育台灣在地新創。今年首度增設「AI創新特別獎」，提供「AI算力」資源，協助AI潛力新創團隊加速成長並推動創新應用服務落地。

全台首座專為數位繪本設計的「FunPark童書星創獎」，今年參賽年齡擴大至15歲以上，並新增「出版組」獎項，徵選國內已出版之原創數位繪本，邀請文化部擔任合作單位，吸引出版社與創作者參與，提升商轉媒合機會。更推出「數位繪本大學」課程，涵蓋AI與版權議題，接軌AI產業趨勢，促進出版產業升級。同時中華電信也攜手法務部、教育部、衛福部食藥署推廣反毒知識，設立「反毒創作組」，從校園扎根，延伸至家庭的全方位教育。

▲以簡志誠董事長身形與聲音為藍本的AI分身與主持人同步介紹賽事重點。

記者會另一亮點，即為運用中華電信研究院自行研發的AI擬真人、語音辨識、仿聲合成、大語言模型理解、精準知識問答等生成式AI技術打造的「AI超擬真助理」，能以多國語言即時互動。簡志誠董事長進一步說明，「透過我的身形與聲音講出來，未來它可以運用在各行各業，只要灌入不同知識，就可以處理回答或服務相關的問題。」

▲中華電信自主研發生成式AI落地實演。

AI時代的核心，不僅是技術，更在於「落地應用」與「創造價值」。中華電信號召全民參與夢想實踐舞台，透過賽事激發跨界創意，結合產官學界量能，扶植產業創新、培育新創人才。

更多賽事詳細內容及報名資訊►

【智慧創新應用大賽暨5G加速器報名網址】：https://cht5g.com.tw/

【FunPark童書星創獎活動專區】：https://story.funpark.com.tw/