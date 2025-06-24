南台首例強化科技辦案力　台南市警數位鑑識實驗室通過國家認證

▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化數位時代下的科技辦案實力，台南市警察局刑事警察大隊所設立的「數位鑑識實驗室」，24日舉行授證典禮，正式獲得全國認證基金會頒發ISO/IEC17025實驗室認證證書，成為南台灣首間取得此認證的數位鑑識實驗室，象徵台南市警局在科技偵查領域再跨一大步。

授證典禮於24日上午舉行，由市府副秘書長殷世熙主持，並由全國認證基金會副執行長石兆平親自頒證。現場邀請到台南地方法院庭長楊書琴、台南地檢署主任檢察官劉修言、法務部調查局台南市調處主任王于源、刑事警察局科技犯罪防制中心股長林芳如、鑒真數位公司資安長洪啟恆等多位貴賓共襄盛舉，展現各界對南市警推動科技破案的支援與期待。

台南市警表示，為因應數位證據在司法攻防中扮演的關鍵角色，自2023年起即由市長核定推動「2024至2026年推動數位鑑識實驗室認證暨科偵人才培訓計畫」，歷時一年籌備與建置，終於於2025今年4月通過ISO/IEC 17025實驗室認證，並涵蓋「儲存媒體資訊回復與搜尋」等鑑識項目，確保數位證據在法律程序中的正當性與證據力。

台南市數位鑑識實驗室導入標準作業程序（SOP）、建立數位證據監管鏈、強化設備與制度流程，有效提升偵查效率與證據可信度。未來，實驗室將持續進行人員專業訓練與新知精進，強化本市警察科技辦案能量。

副秘書長殷世熙致詞表示，市府將持續支援科技偵查發展，並已核定「2026至2028年精進警察科技偵查設備及人才培訓賡續計畫」，投入更多資源於數位鑑識與軟硬體設備升級，讓台南警方能以更快速精準的方式辦案，守護市民安全，朝「最安全、最宜居城市」的願景邁進。