　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南台首例強化科技辦案力　台南市警數位鑑識實驗室通過國家認證

▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化數位時代下的科技辦案實力，台南市警察局刑事警察大隊所設立的「數位鑑識實驗室」，24日舉行授證典禮，正式獲得全國認證基金會頒發ISO/IEC17025實驗室認證證書，成為南台灣首間取得此認證的數位鑑識實驗室，象徵台南市警局在科技偵查領域再跨一大步。

▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）

授證典禮於24日上午舉行，由市府副秘書長殷世熙主持，並由全國認證基金會副執行長石兆平親自頒證。現場邀請到台南地方法院庭長楊書琴、台南地檢署主任檢察官劉修言、法務部調查局台南市調處主任王于源、刑事警察局科技犯罪防制中心股長林芳如、鑒真數位公司資安長洪啟恆等多位貴賓共襄盛舉，展現各界對南市警推動科技破案的支援與期待。

▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警表示，為因應數位證據在司法攻防中扮演的關鍵角色，自2023年起即由市長核定推動「2024至2026年推動數位鑑識實驗室認證暨科偵人才培訓計畫」，歷時一年籌備與建置，終於於2025今年4月通過ISO/IEC 17025實驗室認證，並涵蓋「儲存媒體資訊回復與搜尋」等鑑識項目，確保數位證據在法律程序中的正當性與證據力。

▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市數位鑑識實驗室導入標準作業程序（SOP）、建立數位證據監管鏈、強化設備與制度流程，有效提升偵查效率與證據可信度。未來，實驗室將持續進行人員專業訓練與新知精進，強化本市警察科技辦案能量。

▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）

副秘書長殷世熙致詞表示，市府將持續支援科技偵查發展，並已核定「2026至2028年精進警察科技偵查設備及人才培訓賡續計畫」，投入更多資源於數位鑑識與軟硬體設備升級，讓台南警方能以更快速精準的方式辦案，守護市民安全，朝「最安全、最宜居城市」的願景邁進。

▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局數位鑑識實驗室通過國家級認證，提升數位證據處理品質，為司法攻防提供堅實依據。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賀瓏天殘交往內幕曝光　已讀女友4個月認「無心」
曾奪3命假釋！他拿原子筆刺傷醫護　嗆「不差再殺幾個」
快訊／新冠增39死創新高　疫情仍處高原期
抄完還發紅包！涉偽造2566份罷綠名冊　國民黨新北黨部31人
Albee「交往即天堂」賀瓏3天後分手天殘！業界全說了：憋好
踩進破裂月台警示燈「旅客濺血」　台鐵道歉：全額負擔醫療費
孫安佐「街頭裸上身」精神渙散　孫鵬認兒子「近來狀況不好」
快訊／13縣市大雨特報！大雷雨炸屏東　持續1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

腸病毒疫情延燒！　南投衛生局籲：媽媽若感染宜暫停哺乳

南台首例強化科技辦案力　台南市警數位鑑識實驗室通過國家認證

廚房有雞20週年！　歡迎20歲、20號生日、20人同行的你享專好禮

台南「幸福農場」助藥癮者復歸　榮獲全國反毒團體獎

反毒雙獎進帳！　南市毒防中心獲六都特優趙卿惠代表受獎

中正大學授順億總裁林文村「管理學名譽博士」　表彰卓越成就

「教師解聘+校事會議新制」辦學單位要辦案　民代教團籲改革

中部海巡熱血挽袖捐血建檔　為生命點亮微光

嘉義市旅宿新悦花園五連霸！　安娜與國王首登場奪雙獎

防災有一包！3日避難裝備一次準備好　黃偉哲：放玄關隨手可拿

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【泰格與雪兒】我的好室友

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

腸病毒疫情延燒！　南投衛生局籲：媽媽若感染宜暫停哺乳

南台首例強化科技辦案力　台南市警數位鑑識實驗室通過國家認證

廚房有雞20週年！　歡迎20歲、20號生日、20人同行的你享專好禮

台南「幸福農場」助藥癮者復歸　榮獲全國反毒團體獎

反毒雙獎進帳！　南市毒防中心獲六都特優趙卿惠代表受獎

中正大學授順億總裁林文村「管理學名譽博士」　表彰卓越成就

「教師解聘+校事會議新制」辦學單位要辦案　民代教團籲改革

中部海巡熱血挽袖捐血建檔　為生命點亮微光

嘉義市旅宿新悦花園五連霸！　安娜與國王首登場奪雙獎

防災有一包！3日避難裝備一次準備好　黃偉哲：放玄關隨手可拿

必勝客推新品「火山熔岩披薩」　達美樂嗆抄襲：不排除提告

瓊斯盃中華男、女籃名單出爐　為亞洲盃、世大運暖身

罷團圖卡被竄改將提告！　羅廷瑋辦公室駁斥：沒竄改

飛彈襲擊前赴裡海小鎮渡假　陸商重返德黑蘭...街上人少了

陰陽海旁療癒咖啡廳！隱身濱海公路半山腰上　海天一線視野遼闊

富邦悍將再傳傷兵！辛元旭手指挨球吻動刀　球團評估休養6至8周

不爽背後講壞話！4男女街頭追逐「掃落14汽機車」　警查出喪屍煙彈

姚淳耀廚藝噴發手指濺血　餐點混雜他血肉「只好放水流」

腸病毒疫情延燒！　南投衛生局籲：媽媽若感染宜暫停哺乳

南台首例強化科技辦案力　台南市警數位鑑識實驗室通過國家認證

【泰格與雪兒】誤會大了

地方熱門新聞

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

防災有一包！3日避難裝備一次準備好

北橫旅遊移動新地標　「探索北橫號」亮相

默默守護校園　瑞祥國小警衛宋德鎬獲敬重

新北掃街車暗藏喵星人　動保員救援過程全紀錄

崇越盃自行車賽吸1600人塞爆武嶺

桃園攜手企業　馬國「桃園品牌館」拚商機

桃園市美館人行空橋吊裝　6/28起6階段交管

南台五專火箭隊晉級全國總決賽台南要成為火箭重鎮

從七龍珠合體到公主抱！黃偉哲市長獎陪拍第4年感動萬名學子

辦學單位要辦案　民代教團籲改革

嘉義市兩家特色旅宿奪最美飯店大賞

台南77歲翁險遭600萬詐騙「地籍異動即時通」即時攔阻

買較貴的冷凍紙箱不爽　屏東婦返超商理論

更多熱門

相關新聞

國泰世華獲頒「2025彭博商業週刊」雙項台灣金融機構大獎

國泰世華獲頒「2025彭博商業週刊」雙項台灣金融機構大獎

國泰世華銀行再傳獲獎捷報，以「CUBE數位創新經營模式」及「香港分行永續金融成果」2大專案，分別獲頒「年度銀行體系結構獎—卓越獎（Bank Architecture of the Year—Excellence）」及「企業永續金融大獎—傑出獎（Corporate Sustainable Finance—Outstanding）」。

台南「幸福農場」助藥癮者復歸榮獲全國反毒團體獎

台南「幸福農場」助藥癮者復歸榮獲全國反毒團體獎

仁德大地坪67套打包進法拍　現成包租公代價9801萬

仁德大地坪67套打包進法拍　現成包租公代價9801萬

大東夜市真的變了！在地人揭致命傷「以後不會去了」

大東夜市真的變了！在地人揭致命傷「以後不會去了」

南台五專火箭隊晉級全國總決賽台南要成為火箭重鎮

南台五專火箭隊晉級全國總決賽台南要成為火箭重鎮

關鍵字：

科技台南數位鑑識實驗室

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

快訊／伊朗外交部長：沒達成任何停火協議

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面