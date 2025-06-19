生成式AI融入教學　台南58校完成數位轉型陪伴計畫

▲台南市教育局推動「數位入校入班陪伴計畫」，已完成58校課堂支持與設備健診。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實教育部「中小學數位學習精進方案」，提升師生數位素養與課堂實踐力，台南市教育局數位學習推動辦公室，自2024年啟動「數位學習入校入班陪伴計畫」，至今累計陪伴58校，實地協助教師課程共備、課室觀察與設備健診，成功深化校園數位文化，並以生成式AI與差異化教學策略，打造更貼近學習者的智慧課堂。

市長黃偉哲表示，教育轉型不是喊口號，而是透過制度性支持與教師專業共備，讓「學生為中心」的教學理念真正落地。台南市推動入班陪伴制度，透過領航教師與第一線教師攜手備課、觀課、反思，不只提升載具使用率，更強化學生學習動機與教師教學創新，讓AI與數位工具成為課堂上的助攻者，而非干擾者。

教育局指出，計畫施行兩年來，數位學習使用穩定性、自我調節行為與學習動機皆顯著提升。根據921位學生的前後測數據顯示，學習平台助益感從3.34提升至3.41，學習動機則從3.85升至3.91，顯示學生對數位課堂的接受度與投入度同步成長。教師端載具使用率也自3月的91.72％攀升至5月的93.96％，數位教學已逐步常態化，差異化策略也更能貼近學習需求。

各校成果亮眼，港尾國小全校推動數位轉型，表現卓越、榮獲教育部對外分享代表；關廟國小則整合生成式AI課程模組，發展形成性評量新模式；公誠國小導入數位寫作平台，促進學生組織與表達能力。數位學習推動辦公室主任高誌健強調，未來將強化AI應用、教學數據分析與課程模組研發，推動教師社群深耕實作，讓「陪伴不是干擾，而是連結現場與願景的橋梁」。