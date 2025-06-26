一堆人不知！出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

▲不少人出國旅遊時，喜歡把當地知名泡麵當伴手禮帶回台灣，不過並不是每一款泡麵都能順利通關。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

不少人出國遊玩都會採買伴手禮分送親朋好友，讓親友們感受到被放在心上的暖意！不過最讓民眾困惑的是，究竟「泡麵能否帶回台灣」？對此，動植物防疫檢疫署也詳細說明了。

隨著暑假出國旺季到來，動植物防疫檢疫署針對「國外泡麵可不可以帶回台灣？」特地在臉書發文解答，包括泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等，原則上能夠「沖泡即食」都可免施檢疫，但附有火腿腸、鳳爪等「肉類零食」的組合，則不能攜帶回國。

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▲動植物防疫檢疫署說明，包括泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等，原則上能夠「沖泡即食」都可免施檢疫，但附有火腿腸、鳳爪等「肉類零食」的組合，則不能攜帶回國。（圖／擷取自Facebook／動植物防疫檢疫署）

防檢署提醒，由於泡麵種類繁多且不斷推陳出新，若無法辨識是否能攜帶入境，可以直接洽詢動植物檢疫櫃檯，將由檢疫人員現場檢查確認，假使民眾不慎攜帶違規產品，只要主動詢問並配合處理就不會受罰。

事實上，防檢署曾公告，為了防堵入境旅客攜帶含非洲豬瘟病毒肉製品進入國內，已持續加強邊境查緝，並對入境旅客手提及託運行李實施X光檢查，一經查獲攜帶疫區豬肉製品，將依違反《動物傳染病防治條例》開罰，最高可處新台幣100萬元，提醒民眾提高警覺、勿存僥倖心態，以免受罰。

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