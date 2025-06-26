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YT新制7月上路！未滿16歲禁直播　違反1細節恐鎖帳戶

（圖／達志／美聯社）

▲YouTube直播最低年齡門檻由原本的13歲上調至16歲。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

YouTube宣布自今年7月22日起將直播最低年齡限制提高至16歲。根據YouTube幫助支援頁面發布的公告，從7月22日起，創作者需年滿16歲才能單獨在平台上進行直播。此前YouTube規定13歲以下兒童若想發布直播內容，必須有成年人在旁陪同，而新政策將此規定擴大到13至15歲的用戶。

YouTube警告稱，7月22日後，未滿16歲且無成年人陪同仍持續直播的用戶，可能面臨直播聊天功能被禁用及其他功能暫時停權的風險。平台進一步表示，該措施將移除違規直播內容，且受限制的帳號將被禁止使用其他頻道進行直播，屢次違規者可能導致帳號永久停權。而具體的處罰措施將根據違規嚴重程度和頻率而定。

這項政策變動無疑將對已擁有大量觀眾的年輕創作者造成衝擊。YouTube表示日前已透過電子郵件通知可能受影響的創作者，並建議未滿16歲的用戶，可授予成年人「編輯者」、「管理員」或「擁有者」等權限來操作其頻道。

這允許成年人透過與頻道連結的帳號發起直播，而此前該操作必須透過YouTube直播控制室進行。YouTube強調，與未滿16歲者共同直播的成年人必須「明確在現場」，且需全程參與直播，不能僅是形式上的監督。

目前13歲以上用戶可獨自直播，僅13歲以下兒童需成年人陪同。但新規將擴大到13至15歲的用戶，且統一適用於Android、iOS和桌面版YouTube應用程式。報導補充，該政策延後至7月實施，就是為了讓年輕創作者有時間調整內容策略。

關於政策變更的原因，YouTube並未提供詳細解釋，但日益增長的兒童網路安全問題顯然是主要因素。這項更新正值全球對數位平台青少年安全審查加強之際。例如YouTube正與澳洲的網路監管機構，就青少年保護問題存在分歧。

澳洲電子安全專員（eSafety Commissioner）格蘭特（Julie Inman Grant）近期敦促艾班尼斯（Albanese）政府撤銷對YouTube的豁免，該豁免原定讓YouTube不受該國即將在12月生效的社交媒體年齡法規範。

這項法律將懲處未對16歲以下用戶提供適當保護的平台。格蘭特指出，YouTube在有害內容暴露率方面排名最高：「我們的研究發現，37%的10至15歲兒童表示在YouTube上看過有害內容。」她批評平台透過策略維持年輕用戶參與度：「YouTube精通這些手段，不透明的演算法將用戶推入他們無力抵抗的資訊繭房。」

對此，YouTube在部落格文章中反駁這些批評，指責格蘭特無視政府研究顯示，69%家長認為YouTube適合15歲以下兒童。YouTube澳洲和紐西蘭公共政策經理洛德（Rachel Lord）寫道：「電子安全專員選擇忽略這項數據、澳洲政府的決定以及來自教師和家長的其他明確證據。」

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）的發言人則表示，部長正在審查專員的建議：「她的首要任務是確保草案規則實現法案目標，保護兒童免受社交媒體危害。」

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