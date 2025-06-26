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嫌天殘太胖X不下去！作家開酸賀瓏「審美觀太狹隘」　曝台美1差異

賀瓏遭踢爆，曾脫口嫌天殘「太胖X不下去」才決定分手。（圖／擷取自Facebook／賀瓏 Hello、講脫口秀的天殘）

▲賀瓏遭踢爆，曾脫口嫌天殘「太胖X不下去」才決定分手。（圖／擷取自Facebook／賀瓏 Hello、講脫口秀的天殘）

圖文／CTWANT

知名脫口秀主持人「賀瓏」與輕生已故喜劇女演員「天殘」曾有過一段情，怎料上個月天殘才剛辦完告別式，賀瓏立馬被爆出與女星Albee（范乙霏）一同甜蜜遊日，引起三角疑雲，男方隨即公開天殘遺書自證是和平分手，此舉引起女方好友林妍霏不滿，公開爆料分手內幕是因賀瓏嫌天殘「太胖X不下去」，更控訴男方逼墮胎。對此，專欄作家「焦糖綠玫瑰」也發聲痛批賀瓏，「幽默與沒水準只有一線之隔！」

「焦糖綠玫瑰」在臉書粉專發文直言，她真的很不喜歡賀瓏，「他對天殘、一個曾經替自己墮胎的前女友，竟然可以這麼冷血且嘲諷地對朋友說，是因為她太胖，自己沒性致才決定分手，為何對女性的審美觀如此狹隘？」

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「焦糖綠玫瑰」也透露，自己在玩美國交友軟體時，每天都會收到不少私訊誇讚她的外貌，而這是她在台灣從未感受過的，「當然，有人認真交友，有人則想要肉體關係，但基本上，我在他們眼中是美麗、特別的，我不需要為了我的圓潤而自卑。」

焦糖綠玫瑰坦言，由此可見台美審美差異真的大不同，昔日她也曾歷經嚴重的容貌焦慮，甚至多年來為此否定自己，氣憤直呼「所以看到賀瓏這種言行，我真的很受不了耶！」

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