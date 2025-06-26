隔夜食物真會致癌？醫示警「這4種」別放過夜：恐產生毒素

▲近年常傳出「喝隔夜水、吃隔夜菜會致癌」的說法，引起不少民眾疑慮。（圖PAKUTASO）

文／CTWANT

不少人擔心吃隔夜食物，會對身體有危害，不過胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，多數隔夜食物只要保存得當，還是可安心食用，不過仍建議「留葷不留素」，但有4種食物最好不要隔夜吃；同時破解隔夜水致癌的迷思，強調重點在於正確的保存方式。

黃軒在臉書發文指出，隔夜水因亞硝酸鹽含量極低，致癌風險微乎其微，重點是得加蓋保存，避免細菌污染。

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至於大家擔心的隔夜菜，黃軒表示，只要冷藏、加熱得當，基本上都能吃，但葉菜類亞硝酸鹽上升快，建議「留葷不留素」。

黃軒也提醒，「4種食物」不建議隔夜吃：

1.泡發木耳、銀耳：易產生致命毒素，泡發超過4小時有風險。

2.綠葉蔬菜：久放亞硝酸鹽升高，營養流失。

3.涼拌菜：未加熱、湯汁易滋生細菌。

4.溏心蛋：未煮熟易孳生微生物，導致食物中毒。

黃軒提醒，隔夜菜想安全保存，應盡快分裝，放入冰箱冷藏，別在室溫下放太久。此外，在冰箱儲存也不要超過兩天、食用前應徹底加熱殺菌，但別反覆加熱。

此外，營養師李婉萍也曾說，海鮮類不建議隔夜吃，海鮮類食物容易滋生大量細菌，且長時間存放會導致蛋白質氧化。如果保存不當或烹調不完全，食用後可能引發腸胃不適，甚至讓人感到噁心想吐，建議海鮮類食物應該當天食用完畢；市面上的炸物通常使用的油質並不理想，而劣質油脂經過多次加熱後會產生致癌物質丙烯醯胺，對身體造成慢性傷害。她強調，如果真要吃隔夜食物，也要至少用100度高溫加熱再食用，減少中毒可能。

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