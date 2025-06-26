泰國公布「醫療用大麻」適用15症狀！　食慾不振、失眠也可買

▲泰國宣布禁止娛樂性大麻。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國當局宣布禁止娛樂用大麻，將大麻回歸醫療麻醉用途，而這項新政策預計也將打擊旅遊業與全泰國上萬間的大麻店。公共衛生部26日宣布，未來僅向醫生取得大麻處方箋的民眾可以使用醫療用大麻，其中包含15項症狀：焦慮、失眠、食慾不振、關節痛以及慢性疼痛等。

根據khaosod報導，泰國公共衛生部長正式簽署最新版的《醫療用大麻處方格式》。官方預估，新規定將於未來1至2日內刊登於皇家公報，正式生效。

泰國傳統暨替代醫學部副局長提瓦（Thewan）指出，大麻屬於管制草藥，未來使用必須經由註冊合格醫師開立處方箋，僅限於醫療用途。而醫療用大麻則涵蓋多種形式，包括THC、CBD萃取劑，甚至傳統中草藥混合或製成酒精酊劑的形式皆屬合法。

這項新規範中明確列出能使用大麻的15種症狀，包括慢性疼痛、肌肉痙攣、抽筋、關節痛、癌症、噁心嘔吐、帕金森氏症、癲癇、氣喘、失眠、食慾不振、焦慮、阿茲海默症與憂鬱症等。每張處方箋僅能涵蓋30天劑量，醫師也必須明確標示每日建議用量。

新規定中明確指出，若經專業醫師評估後認可，即可依法開立處方，讓患者使用大麻作為緩解治療。不過，此舉僅限經專業醫師審慎診斷後才可進行，若出現處方不當或濫用的情形，開立處方者將依法承擔責任。

根據新制，具開立處方資格的專業人士共分七大類，包含西醫、泰醫、泰式融合醫學、牙醫、藥師、中醫及民俗療法醫師。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！