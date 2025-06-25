女墮胎「子宮頸穿透撕裂傷」身亡　資深婦產科女醫判6月

▲台北一名婦產科醫師替女子人流，卻導致女子身亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北萬華區一名婦產科丁姓女醫師替印尼籍女子進行流產手術，在拿手術夾伸入子宮夾胎兒時，不慎造成女子子宮頸穿透性裂傷引發血腹，送醫後仍因出血性休克死亡。全案經台北地院審理，法官審酌丁女已和被害人家屬和解，依她犯過失致人於死罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，緩刑2年。可上訴。

判決指出，現年63歲丁女在台北市萬華區開設婦產科診所，並擔任主治醫師。2024年6月29日時，印尼籍女子小雅(化名)疑似自行服用墮胎藥導致陰道出血，由友人陪同到診所看診，並同意進行人工流產手術。丁女也於隔日8時20分許為小雅進行手術時，不料當丁女拿手術夾伸入小雅子宮夾取胎兒時，未注意小雅身體躁動，不慎造成小雅子宮頸穿透性裂傷，引起血腹，導致心跳加快、血壓下降等情形，經撥打119，將小雅送往馬偕紀念醫院進行急救，小雅仍在隔日宣告不治。

根據解剖結果顯示，小雅因手術造成子宮頸穿透性裂傷，引起血腹，導致出血性休克而死亡。丁女也坦承犯行，因涉犯過失致人於死罪遭起訴。

台北地院審理，法官認為丁女犯後和小雅家屬達成和解，犯後態度良好，另外丁女在2001年，雖未經父母同意就替未成年少女動流產手術，遭判6月徒刑，緩刑2年，不過其刑之宣告已失其效力，可認丁女前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上的刑之宣告，審酌她還撫養就讀大學的女兒和母親、家境小康等情，犯過失致人於死罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。緩刑2年。