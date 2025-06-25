大轉彎！泰國推「大麻重新列毒」　僅限醫療用途、需有處方

▲泰國公共衛生部長宋薩宣布，已正式簽署命令，未來將全面限制大麻僅供醫療使用。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

泰國公共衛生部長宋薩（Somsak Thepsutin）昨（24日）宣布，已正式簽署命令，未來將全面限制大麻僅供醫療使用，並要求購買者須出示醫師處方及相關醫療證明。新規定的實施日期尚未公布，但當局預計會設有緩衝期，供相關業者適應與準備。

綜合泰媒報導，公共衛生部指出，這項政策反映政府希望從源頭控管大麻濫用問題。大麻將重新被歸類為毒品，結束自2022年除罪化以來廣泛流通的現象。當時雖然以「傳統草藥」名義開放，但缺乏明確的醫療規範，導致大麻商店如雨後春筍般出現，引發大量社會爭議。

宋薩透露，總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）曾親自指示他與總理顧問團討論大麻政策，雙方於5月14日會議中達成共識，認為應全面回歸「醫療專用」的立場。政府並於5月22日至6月10日舉行公聽會，多數民眾表達支持。

未來，新的管制規定將強化對大麻業者的要求。每家商店須配備醫療專業人員，並接受每月稽查。若兩度違規，將被撤銷營業許可。此外，這些規定需透過部長級命令制定，並依法徵詢民意，目前程序已完成。

對於泰自豪黨（Bhumjaithai Party, BJT）推動的《大麻管制法案》，宋薩表示，在現任政府任期內「幾乎不可能通過」，直言這項構想「只是夢想」。他強調，這次政策轉向並非政治報復，而是為了解決過去缺乏法規導致的亂象，指出在前總理賽塔（Srettha Thavisin）任內已接獲眾多民間投訴。

宋薩並坦言，當年依據《2021年毒品法典》將大麻與卡痛葉（kratom）自第五類毒品中除名後，政府未能在120天內制定配套措施，才導致全國出現上萬家大麻商店。

不過，泰自豪黨要角蘇帕猜（Supachai Jaisamut）對此政策大表不滿，批評由為泰黨主導的衛生部消極應對，導致大麻氾濫。他重申，該黨自2019年以來即主張大麻僅用於醫療，並指出當年除罪化法案也獲得為泰黨議員支持。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

中國蝙蝠再現新病毒 兩株與「致命人畜共通病毒」密切相關

「半夜家樂福爆棚」韓國遊客狂掃2物 不是鳳梨酥！網笑：互搬國貨超有趣

預言「7/5發生大災難」引恐慌！ 日作者出新書改口了