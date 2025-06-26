醫療部主任搞上女學生！傳「做愛是健康的」鹹濕郵件　正宮提告

▲醫療部主任被正宮指控外遇指導學生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某大醫學中心醫學部黃姓主任被正宮指控，外遇戀上他指導的博士研究生，兩人還互傳觀鹹濕的電子郵件「我們這輩子，大概只能是情人」、「每次你抱著我，親我，每次我想到你」、「我們正在談戀愛」、「我喜歡看妳的影片，做愛是健康的喔」，正宮氣得提告求償200萬，法院審理後，判小三應賠償30萬元。

正宮主張，她和在某大醫學中心醫療部當主任的黃姓老公結婚結婚25年，後來她覺得老公和指導的博士研究生有不正當的交往，經檢查老公的郵件信箱，赫然發現老公和這名研究生的郵件十分露骨鹹濕，兩人早已偷來暗去許久。

正宮發現，郵件內容有「我們這輩子，大概只能是情人」、「我不會在玻璃前做愛，可能也不會在地鐵入口前親吻」、「我們正在談戀愛」，研究生傳「不可以天天做愛啦。我們還有很多事情要忙，留在裡面不會不舒服」、老公立刻回「我們沒有天天做愛喔，做愛是健康的喔」、「我覺得雖然享受做愛，但我們不能一直做到（壞掉）哈哈」、「婚外情開始上床其實就這麼兩年」、「我們的關係，其實很大一部分是建立在性的滿足」，氣得提告求償200萬元。

研究生出庭時辯稱，正宮擷取她和黃姓主任的郵件屬違法取得之證物，且當時因為黃主任是她擔任住院醫師時期的指導老師，也是她研究所論文的指導老師，其等間有上對下之權勢關係，所以她是畏於權勢才和黃姓主任往來，自己事後也罹患慢性創傷後壓力症，所以自己也是被害人。

法官審酌相關事證後，認為研究生已破壞正宮婚姻圓滿，使正宮精神上受痛苦，因此判應賠償30萬元，全案可上訴。