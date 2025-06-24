瀝青桶挖出活人！泰女「泡了一夜」全身黑黏　鋪路工人嚇壞

▲47歲的莎拉通，被發現泡在瀝青桶內。（圖／翻攝臉書สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國中部華富里府（Lop Buri）一群工人正在翻修馬路，卻在瀝青桶內發現一名女子。她全身又黑又黏、奄奄一息，事後研判，恐怕已經受困一整晚。目前女子仍在住院治療，而且情況危急，但尚不清楚她為何泡入瀝青桶。

Thaiger等外媒報導，52歲農民查農（Chanon）經過鋪路路段時，無意間往瀝青桶內瞧了一眼，竟然發現裡面「有人」。他一開始以為對方已經去世，嚇得趕緊通知施工團隊，並且報警處理。

警消抵達現場後發現，受害者是一名女性，並且剃了平頭，雖然從頭到腳沾滿瀝青，但還在呼吸。由於瀝青實在太黏，他們把整個桶子送往醫院，讓受害者同時接受治療與救援。最終，警消把金屬桶切成兩半，再剝掉受害者的衣服，終於讓她脫困。

警方稍後在受害者衣服裡找到一張身分證，顯示她是47歲的莎拉通（Saranthorn）。他們正在嘗試聯繫親屬，試圖釐清她為何進入瀝青桶。

附近居民則向警方供稱，他們23日清晨看見莎拉通經過附近的烤肉攤，雖然不是當地居民，但看起來也沒有可疑之處，還以為只是一名慢跑人士。

警方調閱監視器發現，莎拉通22日下午騎摩托車抵達附近一間寺廟，捐贈白米之後，竟也把代步工具捐了出去，隨後迅速離開。僧侶與寺廟工作人員都覺得很可疑，所以至今沒人敢碰那些物資，但儘管當下感到困惑，卻因為莎拉通匆匆離去，沒機會跟她多聊幾句。

Channel 7報導，莎拉通的摩托車裡發現了經營麵店的工具，還有一些食物原料，但沒有監視器拍到，她究竟是如何進入瀝青桶的。