市值630萬！台男「12條金條」藏相機鏡頭走私　越南機場秒被逮

▲台灣男子企圖走私黃金入境越南，秒遭海關識破。（圖／翻攝自VietNamNet）



記者王佩翊／編譯

越南河內內排國際機場25日查獲一起黃金走私案，一名台灣男子將2公斤的黃金藏在相機鏡頭內，企圖闖關入境，不過隨即遭海關人員識破，要求徹底檢查行李，最終被查獲。該名男子將12塊金塊塑形後分別藏在4個相機鏡頭內，預估市價超過21.5萬美元（約新台幣630萬）。

根據越南媒體VietNamNet報導，該名台灣籍嫌犯25日搭乘越南航空VN579航班從台北飛抵河內，並從河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）入境。海關人員當天上午10時在A1安檢站檢查該班航班旅客的行李時，便發現異常跡象。

▲▼黃金市價約630萬台幣。（圖／翻攝自VietNamNet）



海關人員發現該名旅客代號「C.P.H.」的台灣籍男子，行李中有4個相機鏡頭有異狀。隨後，海關與反走私調查單位及機場警方合作，對行李進行全面搜查。

經過深入檢查，執法官員在相機鏡頭內發現12塊疑似純金的金條，重量達近2公斤。這些金條經過特殊塑形，塞進相機鏡頭內，企圖逃避X光機檢測及人工檢查。越南海關總署表示，這次走私手法相當精巧，堪稱是今年最複雜的黃金走私案件之一。

據估計，這批黃金市值約21.5萬美元（約新台幣630萬）。目前，所有被沒收物品及涉案嫌犯已移交河內警察局經濟警察分隊，後續將進一步調查並依法處理。

越南海關指出，隨著走私及貿易詐欺手法日益多樣化，當局已加強專業措施，並嚴格執行邊境口岸的貨物及行李檢查，尤其針對品牌仿冒、產地詐欺及濫用進出口程序等犯罪行為，以杜絕逃稅及非法交易活動。