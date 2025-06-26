安平觀音亭再捐救護車！發揮宗教大愛　守護南化生命線

▲台南市長黃偉哲代表市府接受安平觀音亭顏東賢主委代表捐贈救護車，感謝宗教界長期關懷地方、推動公益。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平觀音亭再度展現宗教大愛！已有四、五百年歷史的安平觀音亭，26日上午在廟前廣場舉行救護車捐贈儀式，由主委顏東賢帶領廟方執事與幹部，偕同南化區區長、地方民代等十餘位貴賓共同見證，場面莊嚴隆重，洋溢溫暖人心的善意氛圍。

為提升偏鄉緊急醫療量能，台南市歷史悠久的安平觀音亭26日上午在廟前廣場舉辦救護車捐贈儀式，將一輛嶄新救護車捐贈給台南市消防局南化救護分隊。市長黃偉哲親自出席受贈並致詞，感謝觀音亭秉持觀世音菩薩慈悲精神，持續關懷社會、投身公益，用實際行動守護偏鄉居民的健康與安全。

黃偉哲表示，安平觀音亭不僅是宗教信仰的重鎮，更是公益實踐的表率，長年關懷在地、熱心助人，這次再度捐贈救護車至南化區，對提升偏鄉急救能量別具意義。他感性指出：「昨日關山裡一名成大學生不幸溺水的事件，再次凸顯偏鄉緊急醫療資源的迫切需求。安平觀音亭的捐贈無疑是一場即時雨」。

市府表示，南化地處山區，救護路程遙遠、醫療設施有限，這輛新加入的救護車將有效強化第一線急救能力，讓民眾在危急時刻多一份保障。市長黃偉哲也呼籲，盼透過此次捐贈拋磚引玉，帶動更多宗教團體與企業界投入公共服務，與市府攜手打造更完善的醫療照護網。

▲安平觀音亭將新式救護車捐贈南化救護分隊，強化偏鄉緊急醫療應變能力，守護偏區居民健康安全。

消防局長李明峯指出，觀音亭長年致力公益，觸角延伸至偏鄉各地，這次捐贈的救護車將配置於南化分隊，有助於提升派遣效率、縮短救護時程，也能有效減輕市府財政壓力。未來市府將妥善運用此車，確保發揮最大效益，造福更多需要即時醫療援助的市民。

安平觀音亭主委顏東賢指出，觀音亭多年前也捐過救護車給台南市消防局，此次原本要捐在地安平消防分隊，惟消防局表示目前南化區地處偏鄉，救護車資源不足，希望捐能給南化分隊使用，救助偏鄉民眾，安平觀音亭廟方認為救護車應用在最需要的地方，所以欣然同意配合辦理，廟方委員十分高興能為救護市民奉獻心力。

交車儀式現場溫馨隆重，市議員盧崑福、林美燕、李啟維，立法委員林俊憲、陳亭妃服務處及多位議員代表皆到場共襄盛舉，見證宗教信仰與社會責任的結合，共同宣示守護偏鄉健康的決心。