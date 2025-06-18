孩子發高燒叫救護車…竟被司機收11萬元　家屬傻眼：能打折嗎

▲唐先生的孩子須轉院治療，於是請醫院幫忙叫救護車。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

江西新余一名唐先生近日控訴，自己的孩子因發高燒，急需轉院救治，院方叫了民營救護車幫忙，怎料到新的醫院後，救護車司機向他收了2.8萬元的車費（人民幣，下同，約台幣11.5萬元），且無費用明細及發票，令他質疑其是否合理。

據《極目新聞》報導，唐先生表示，孩子4月4日入住江西兒童醫院接受治療，但情況一直未好轉；4月8日晚，該院醫生和他說，孩子病情很嚴重，建議轉院治療，唐先生提出去上海，並請主治醫生幫忙叫救護車，一小時後，救護車抵達，司機表示，轉運費為2.8萬元，「當時聽到這個費用，我們是很震驚的。」

唐先生表示，「當時詢問怎麼這麼貴、能不能便宜點，兩名司機都沒說話，但因孩子病情緊急，我就先透過微信轉帳，向其中一位司機支付了14000元；4月9日凌晨5時，孩子在救護車的運送下，抵達上海，我又向另一名司機，支付剩下的14000元尾款。

唐先生說道，救護車屬於南昌贛醫醫院有限公司，並非江西省兒童醫院的，「轉運途中的設備，均來自江西省兒童醫院，主治醫師和護士全程陪同，讓我一直誤以為，是醫院的救護車。」

▲唐先生被收了2.8萬元的救護車費。（示意圖／CFP）

唐先生覺得這筆費用「太離譜」，存在一定透明度不足的問題，於是向江西衛健部門投訴。江西省兒童醫院一名工作人員解釋，「負責運送孩子的救護車，屬於一家名為南昌贛醫醫院有限公司的民營綜合性醫院，屬於正規機構，因為他們醫院的救護車，不能出省，120救護車無法轉運這樣帶著呼吸機、ECMO等器械的病人，再加上需要連夜轉運，那麼醫生考慮到各方面原因後，幫我們聯繫到了這輛救護車。」

南昌緊急救援中心對於救護車的服務價格是有明文規定的，現在從南昌轉運至上海整體費用，大概在11000元左右。

公開資料顯示，南昌贛醫醫院有限公司成立於2017年，是一家民營綜合醫院。該醫院曾多次被南昌市青山湖區醫療保障局予以行政處罰。江西衛健委的工作人員則表示，此事正在核實。

該起事件引起熱議，有網友表示，「如果是普通救護車，就屬於超過正常收費了，但如果是ECMO救護車就不一樣了，ECMO救護車是配備了體外膜氧合（ECMO）設備的特種救護車，主要用於危重症患者的轉運，ECMO能暫時取代心肺功能，為心因性休克、重症呼吸衰竭等患者爭取搶救時間」、「這車是帶ECMO的，相當於重症ICU，ECMO一響，黃金萬兩，全市帶ECMO的救護車都沒幾輛的，相當於是移動的重症ICU了，上車前知道價格事後，卻投訴這就有點不厚道了，救護車沒有發票也不合理」。