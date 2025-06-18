平凡市民捐贈救護車！　台南安南區毛金桂用積蓄守護生命線

▲毛金桂小姐捐贈一輛全新救護車，台南市長黃偉哲親自頒贈感謝狀致意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「不是企業家，卻用一輛救護車感動整座城市。」台南市安南區平凡市民毛金桂小姐，將多年辛勤積蓄捐出，購置一輛嶄新救護車贈與消防局，用實際行動守護台南急救網絡，成為最令人動容的善舉典範。

市長黃偉哲18日親自出席捐贈儀式，感謝這份「獨力行善」的真誠心意，讓城市多了一道溫柔而堅定的守護光。

台南市消防局指出，毛金桂小姐長年居住安南區十二佃，自幼對救護車鳴笛聲特別敏感與敬重，「每一次聲響，都是有人在等待幫助」的念頭深植心中。多年來，她默默存下積蓄，在能力足以時，兌現了這份心願——捐出一輛全新救護車，回報她摯愛的土地與鄰里。

市長黃偉哲表示，這不僅是一輛裝備的捐贈，更是一份無價的人心鼓舞。他指出，台灣每輛救護車年均出勤超過千次、行駛里程逾三萬公里，肩負守護生命的重責；然而公部門資源有限，正需要這樣民間力量加入支持。他感性說道：「金桂小姐證明瞭，行善不必富有，只要有願意的心。」

消防局也說明，這輛救護車將優先部署於勤務繁重地區，以發揮最大救援效能。消防局長亦代表全體消防弟兄向毛金桂小姐致敬，讚許她的善舉如及時雨般，溫潤了公共資源與市民心靈。