台南市府攜慈濟打造「大愛福利園區」　助楠西震災戶重建家園

▲台南市楠西區「大愛福利園區」動土儀式21日舉行，黃偉哲市長感謝慈濟投入援建災後重建。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助今年初「0121楠西地震」受災民眾安身重建，台南市政府攜手慈濟慈善事業基金會共同推動「大愛福利園區」，21日上午在楠西區舉行動土祈福典禮，預計於2026年底完工，此項計畫由慈濟負責建物興建，市府進行綠美化與周邊環境改善工程，完工後除作為災後安置空間，未來也將轉型為多功能社會福利設施，延續善念、照顧弱勢。

市長黃偉哲出席動土儀式時表示，此次計畫承載著全台南186萬市民對慈濟的感謝，慈濟自地震發生後即迅速動員，全力投入慰助與修繕工作，如今更進一步興建大愛福利宅，讓災民有穩定、安全的過渡住所。他也特別感謝證嚴法師持續關心進度，慈濟師兄姐用行動溫暖每位鄉親，這份大愛已深深紮根在台南。

慈濟基金會表示，此次興建的「大愛福利宅」為三層樓RC建築，總坪數達971.63坪，共規劃70間住宅單位，包括52間套房、18間雙人房，其中設有4間無障礙空間。為照顧在地長者生活需求，特別在一樓設定社區交誼廳，營造長輩安心、子女放心的互助空間。證嚴法師亦透過祝福信表示，此宅是以綠建築理念打造的節能、安全之家，期盼成為災後新生的起點，也是「慈悲長情」的真實見證。

都市發展局指出，園區基地位於楠西段，原為水利署土地，考量災後安置需求，由市府協調以有償撥用方式取得，規劃低樓層集合住宅形式，期能為災區重建注入穩固力量。今日動土儀式現場眾多貴賓與地方民代齊聚見證，展現公私協力、重建家園的決心與行動力。