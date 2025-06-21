　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市府攜慈濟打造「大愛福利園區」　助楠西震災戶重建家園

▲台南市楠西區「大愛福利園區」動土儀式21日舉行，黃偉哲市長感謝慈濟投入援建災後重建。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市楠西區「大愛福利園區」動土儀式21日舉行，黃偉哲市長感謝慈濟投入援建災後重建。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助今年初「0121楠西地震」受災民眾安身重建，台南市政府攜手慈濟慈善事業基金會共同推動「大愛福利園區」，21日上午在楠西區舉行動土祈福典禮，預計於2026年底完工，此項計畫由慈濟負責建物興建，市府進行綠美化與周邊環境改善工程，完工後除作為災後安置空間，未來也將轉型為多功能社會福利設施，延續善念、照顧弱勢。

▲台南市楠西區「大愛福利園區」動土儀式21日舉行，黃偉哲市長感謝慈濟投入援建災後重建。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲出席動土儀式時表示，此次計畫承載著全台南186萬市民對慈濟的感謝，慈濟自地震發生後即迅速動員，全力投入慰助與修繕工作，如今更進一步興建大愛福利宅，讓災民有穩定、安全的過渡住所。他也特別感謝證嚴法師持續關心進度，慈濟師兄姐用行動溫暖每位鄉親，這份大愛已深深紮根在台南。

▲台南市楠西區「大愛福利園區」動土儀式21日舉行，黃偉哲市長感謝慈濟投入援建災後重建。（記者林東良翻攝，下同）

慈濟基金會表示，此次興建的「大愛福利宅」為三層樓RC建築，總坪數達971.63坪，共規劃70間住宅單位，包括52間套房、18間雙人房，其中設有4間無障礙空間。為照顧在地長者生活需求，特別在一樓設定社區交誼廳，營造長輩安心、子女放心的互助空間。證嚴法師亦透過祝福信表示，此宅是以綠建築理念打造的節能、安全之家，期盼成為災後新生的起點，也是「慈悲長情」的真實見證。

▲台南市楠西區「大愛福利園區」動土儀式21日舉行，黃偉哲市長感謝慈濟投入援建災後重建。（記者林東良翻攝，下同）

都市發展局指出，園區基地位於楠西段，原為水利署土地，考量災後安置需求，由市府協調以有償撥用方式取得，規劃低樓層集合住宅形式，期能為災區重建注入穩固力量。今日動土儀式現場眾多貴賓與地方民代齊聚見證，展現公私協力、重建家園的決心與行動力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大安區嚴重車禍！　1人當場被輾斃
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
電鍋外鍋「加自來水還開水？」兩派吵翻　專家查核了
快訊／國家警報響！　大雷雨炸2縣市
快訊／11縣市大雨特報！　下到晚上
快訊／農用車突翻覆　台中女「頭被壓住」當場慘死
明日花綺羅、周鶴年「3男4女極樂趴」內幕曝光！　一晚戰4輪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本橫濱童軍代表訪台南　黃偉哲贈芒果鳳梨甜迎台日交流

住警器救命！台南七股身障阿嬤清晨逃火劫　南消籲家戶全面安裝

台南市府攜慈濟打造「大愛福利園區」　助楠西震災戶重建家園

原民慢食文化與國際接軌　9國11名慢食伙伴花蓮交流9天

假日限定！北花線客運6/22首航　結合TPASS輕鬆暢遊花蓮

每支球棒都能揮出夢想　斗六週末棒壘球對抗賽熱血開打

台泥氣化爐翻轉垃圾處理模式　每日去化花蓮家戶垃圾200公噸

投資賠錢想翻本！桃園翁險被騙130萬　員警苦勸保他老本

崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

屏東市警方加強取締大貨車違規行駛清溪路　最高罰1千8

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

日本橫濱童軍代表訪台南　黃偉哲贈芒果鳳梨甜迎台日交流

住警器救命！台南七股身障阿嬤清晨逃火劫　南消籲家戶全面安裝

台南市府攜慈濟打造「大愛福利園區」　助楠西震災戶重建家園

原民慢食文化與國際接軌　9國11名慢食伙伴花蓮交流9天

假日限定！北花線客運6/22首航　結合TPASS輕鬆暢遊花蓮

每支球棒都能揮出夢想　斗六週末棒壘球對抗賽熱血開打

台泥氣化爐翻轉垃圾處理模式　每日去化花蓮家戶垃圾200公噸

投資賠錢想翻本！桃園翁險被騙130萬　員警苦勸保他老本

崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

屏東市警方加強取締大貨車違規行駛清溪路　最高罰1千8

台中男「蓋貴族幼兒園」吸金上億　彰府提醒別上當：已終止租約

走進純樸漁港小鎮享受慢時光　枋山秘境咖啡藏身不起眼小宅內

日本橫濱童軍代表訪台南　黃偉哲贈芒果鳳梨甜迎台日交流

罷藍連署高達15萬份不合格　國民黨團將提告發

快訊／北市嚴重車禍！吊車右轉連撞3機車還想逃　1人當場被輾斃

住警器救命！台南七股身障阿嬤清晨逃火劫　南消籲家戶全面安裝

愛情長跑7年！戲劇男神李章宇要結婚了　「拍戲愛上她」11月娶小8歲女友

快訊／雨區擴大！15縣市大雨特報

江啟臣罷免案現44件死亡連署　藍質疑中選會故意隱匿違法

驚悚瞬間！鐵軌上「蹲馬桶」來不及逃　她遭進站列車夾殺亡

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

地方熱門新聞

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

芒果控衝台南！國際芒果節走馬瀨開幕

八仙山遊樂區坍方搶通遊客員工下山

東成監獄加強安全教育訓練　回應第一線風險挑戰

新北推城市覓徑　漫步公園小山徑

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

農友充電基地　花蓮農民推廣中心教育大樓動土

北港警偵查隊校園宣導全力防詐防毒

桃園翁險被騙130萬　員警苦勸保他老本

翻轉傳統模式　台泥氣化爐每日去化垃圾200公噸

屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

夏天怎麼總是睡不好？營養師教你5招告別夏季倦怠症！

網路流傳逆向行駛影片 警:最高罰1千8百元

屏東市警方加強取締大貨車違規行駛清溪路

更多熱門

相關新聞

快訊／台南白河住宅火警！59歲男受傷送醫

快訊／台南白河住宅火警！59歲男受傷送醫

台南市白河區愛國街21日中午驚傳住宅火警，起火建物為一棟2樓RC、3樓鐵皮加蓋自用住宅，火勢一度猛烈，延燒波及鄰宅共3戶，消防局接獲報案後迅速出動14車、24名警消人員馳援，所幸火勢在半小時內撲滅，屋內1名59歲男子受傷送醫，所幸意識清楚，經查臉部、手臂等多處燒燙傷，暫無生命危險。

芒果控衝台南！國際芒果節走馬瀨開幕

芒果控衝台南！國際芒果節走馬瀨開幕

國道1麻豆段連環追撞　大貨車不當變道釀3傷

國道1麻豆段連環追撞　大貨車不當變道釀3傷

女駕駛國道「左右自撞」！嚇壞用路人

女駕駛國道「左右自撞」！嚇壞用路人

活化教學策略聯盟領航！台南活化教學計畫連5年全國第一

活化教學策略聯盟領航！台南活化教學計畫連5年全國第一

關鍵字：

台南慈濟大愛福利園區楠西震災

讀者迴響

熱門新聞

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉

快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

林亮君遭裸照恐嚇！簡訊：只給一次機會

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

童仲彥凌晨重磅8字宣告　網：了不起，負責

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

「夏至」5生肖有爆紅機會

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

山本由伸完美一局夢碎　誤判引爆怒火

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面