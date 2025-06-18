斗六夜市5善人合捐救護車　回饋社會守護生命

▲捐贈由江冠葆董事長發起，邀請志同道合的4位善心同事共同合資捐贈一部救護車，包含林育慶、陳泓宇、楊富程生及鄭偉男先生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六觀光夜市江冠葆先生、林育慶先生、陳泓宇先生、楊富程先生及鄭偉男先生5人，秉持取之於社會用之於社會的回饋精神，合資捐贈雲林縣消防局救護車1部，作為斗六分隊緊急救護使用，今（18）日由縣長張麗善及消防局長林文山代表接受，並回贈感謝狀及紀念品以表謝忱。

到院前緊急救護是消防局主要勤務之一，救護車出勤次數之高，平均每年超過3萬件次救護案件，致車輛耗損率亦大幅提升。斗六觀光夜市江冠葆董事長簡潔的表示，我們秉持取之於社會用之於社會的精神，感謝社會，也盡心力回饋社會；雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮及斗六市長林聖爵等出席觀禮 。

▲捐贈由江冠葆董事長發起，邀請志同道合的4位善心同事共同合資捐贈一部救護車，，總價值高達330萬元，配備有最新急救設備。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，謹代表雲林的鄉親感謝捐贈者的善行義舉；此次捐贈由江冠葆董事長發起，邀請志同道合的4位善心同事共同合資捐贈一部救護車，包含林育慶先生、陳泓宇先生、楊富程先生及鄭偉男先生，合力捐贈高規格救護車，有助於意外或災害發生時，提升緊急醫療品質，即時搶救人命。

張縣長指出，目前雲林縣消防局救護車皆配有自動給氧機等相關救護設備，讓OHCA患者在運送就醫的過程中，能進行高品質的CPR急救，提升患者恢復自主心跳的機率，消防局在2024年間到院前心肺功能停止患者恢復自主心跳且康復出院人數已高達30人，存活率由7％上升至23.4％，整整提高了3倍多，這除了救護人員的訓練提升外，救護車完善的急救配備更是關鍵。

消防局長林文山表示，張麗善縣長上任迄今不斷與民間溝通及努力，使雲林縣消防局的救護車能不斷汰舊換新，包括此次的捐贈，本縣已更新高達41輛救護車。汰換老舊車輛外，提升救護車的急救設備，以提升到院前的急救效率，是本局搶救性命的基本要件。



林文山說明，此次江冠葆董事長等合資捐贈的救護車，總價值高達330萬元，配備有最新急救設備，可提供縣民更優質的到院前緊急救護服務；車身有巴騰堡格紋設計，美觀且具高度反光性，讓車行在夜間能清晰辨識，降低救護車與一般車輛發生事故率，也提升出勤人員執勤安全性。