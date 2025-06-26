神隱近一周！86歲伊朗最高領袖「健康惹疑」　官員：為他祈禱

▲ 哈米尼消失多天未公開露面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已近一周未公開露面，也未發表任何聲明，在以伊達成停火的關鍵時刻神隱，引發伊朗政壇及民眾不安，從媒體到高階官員都表達憂慮，官媒甚至罕見公開詢問他的健康狀況，但至今未有明確答覆。

《紐約時報》報導，伊朗國營電視台主持人24日在節目中直接詢問哈米尼辦公室官員，「人們非常擔心最高領袖」，「可以告訴我們他怎麼樣了嗎？」但哈米尼檔案室負責人法扎伊利（Mehdi Fazaeli）未正面回應。

法扎伊利僅稱，他確實收到許多關心最高領袖的訊息，呼籲為他祈禱，「我們都應該祈禱。」他補充，保護哈米尼的安全人員做得很好，「若神允許的話，人民將可和領袖一同慶祝勝利，若神允許的話。」

高齡86歲的哈米尼對伊朗關鍵軍政決策擁有最終決定權，但近幾天來美國轟炸伊朗核設施、伊朗反擊卡達美軍基地、以伊停火協議生效等重大事件中，哈米尼完全缺席，未發表任何聲明。

伊朗官方稱他為防暗殺藏身地堡，避免一切電子通訊。他的高級軍事顧問、革命衛隊指揮官薩法維（Yahya Safavi）之子哈梅茲（Hamzeh Safavi）也稱，安全官員認為即使在停火期間，以色列仍可能企圖暗殺。但連日神隱仍引發外界質疑他是否仍掌控政務，甚至揣測他的健康是否出狀況。

哈米尼神隱令支持者深感焦慮，伊朗地產報《Khaneman》總編哈利費（Mohsen Khalifeh）指出，哈米尼連日消失「令所有愛他的人都非常擔心」，還稱若哈米尼逝世，葬禮將是「最壯觀、最具歷史意義的」。

▲ 哈米尼在與美國、以色列達成停火之際仍持續神隱。（組圖／路透）

政府高層對哈米尼近況語焉不詳，引發民眾與政界懷疑他是否參與停火與軍事決策。知情官員透露，目前伊朗政壇內部權力角力加劇，各派系紛紛試圖填補哈米尼空缺。有消息指出，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）為首的溫和派正占上風，主張透過外交談判解決與美國、以色列的對立，盟友包括司法部長莫赫西尼-埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei）及新任武裝部隊總司令穆薩維（Abdolrahim Mousavi）。

但保守勢力也不甘示弱，強硬派政治人物賈利利（Saeed Jalili）率領的陣營質疑「驚喜停火」協議正當性，且強烈反對與美方重啟核談判，立場一致的包括占國會多數的保守派議員及部分革命衛隊高層。雙方在社群平台上互嗆，連總統發言人阿赫邁德尼亞（Ali Ahmadnia）也公開反擊，譴責保守派「替敵人完成拼圖」。

政局動盪之際，伊朗政府仍努力激發民眾愛國情緒。德黑蘭阿扎迪廣場24日舉辦交響音樂會，悼念逾600名死於以色列空襲者，但哈米尼仍未露面。有分析指出，若他在7月初的什葉派重要節日「阿舒拉」（Ashura）現身，「那會是不好的跡象」。