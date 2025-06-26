伊朗內部穩了？防長現身青島上合防長會議　十國防長全到齊

▲伊朗國防部長現身青島，參加上合組織防長會。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

以伊衝突已暫時停火，外界傳出伊朗政局不穩的消息，然而，昨（25）日在青島舉行的上海合作組織國防部長會議中，12個成員國的國防部長全都出席，就連伊朗國防部長納西爾扎德也親自參加，一方面顯示出上合組織在安全合作上的重要性，也突顯出伊朗政局仍維持穩定，防長已不用親自坐鎮首都德黑蘭。

▲伊朗國防部長納西爾扎德。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，25日至26日，上海合作組織成員國國防部長會議在青島舉行，國防部長董軍主持會議並發言。隨著伊朗國防部長納西爾扎德抵達青島出席會議，10個成員國的防長悉數到會。

大陸國防大學軍事專家張弛透露，這是2024年上合組織正式納入白俄羅斯為成員國後，參會成員國數量最多的一次防長會，上合組織的重要意義愈加凸顯。

▲大陸國防部長董軍（圖右）主持上合組織防長會議。（圖／翻攝央視）

外界分析，就軍事領域而言，納西爾扎德離開伊朗赴青島參與會議，是在伊朗部分軍事高級指揮人員遭以色列刺殺後的大背景下，某種程度可視為伊朗軍事部門、軍方高層目前仍處於團結狀態，內部仍維持可控及穩定，伊朗當權政府被反對派顛覆的可能性微乎其微。

公開資訊顯示，上合組織已有10個正式成員國、2個觀察員國及14個對話夥伴。成員國的總人口達到33億，佔全球的42%，已成為世界上面積最大、覆蓋人口最多的區域性國際組織。