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停火後開始鎮壓異議！　伊朗705人被捕、軍隊進駐庫德地區

▲▼伊朗革命衛隊（Iran`s Revolutionary Guard）成員駐守在德黑蘭市區。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗革命衛隊（Iran`s Revolutionary Guard）成員駐守在德黑蘭市區。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以伊戰火暫歇，伊朗當局卻將戰事陰影轉向國內。伊朗官員與人權組織消息指出，自6月13日以色列空襲伊朗後短短數日內，德黑蘭當局在國內展開一波「內部大清洗」，針對異議人士與少數民族地區進行大規模鎮壓，目前至少已逮捕705人，並在西北部的庫德族地區進行處決與軍事部署。

根據《路透社》報導，伊朗部分流亡反對派原本希望藉著以色列空襲行動，能掀起國內抗爭、推翻伊斯蘭政權，但目前未見大規模示威。

不過，伊朗國安高層私下坦言，政府高度警戒庫德地區（Kurdish）與異議組織可能趁勢動員，革命衛隊與巴斯基民兵（Basij）已全面戒備，防範以色列特工與流亡團體「人民聖戰者組織」（People's Mujahideen Organisation）滲透。

伊朗人權通訊社（HRNA）指出，近期逮捕人數已達705人，多數人遭指控替以色列從事間諜活動；其中，3名被控通敵的庫德族人本週在鄰近土耳其邊境的烏爾米耶（Urmia）遭處決，引發國際人權組織高度關注。

除了大城德黑蘭與西北庫德地區，伊朗也在與巴基斯坦、伊拉克、亞塞拜然接壤地區派駐軍隊，強化邊境防線。伊拉克庫德地區的3個伊朗分離組織皆表示，已有多名成員遭伊朗當局逮捕，當地軍事與安全行動顯著升高。

伊朗庫德民主黨（KDPI）代表指出，空襲開始3天內，革命衛隊即進駐學校並挨家挨戶搜查嫌疑人與武器。另有消息指出，軍方已封鎖通往庫德地區主要城市克爾曼沙（Kermanshah）與薩南達季（Sanandaj）的道路，以利部隊調動。

伊朗境內的異議人士目前選擇暫時潛伏。一名曾在2022年大規模抗議期間被捕的德黑蘭（Tehran）人權行動者說，「我們現在都非常謹慎，因為真的擔心政權會藉這波緊張情勢當作鎮壓的藉口。」

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