伊朗濃縮鈾「來不及運走」　川普驚曝地下核設施：徹底毀滅

▲川普堅稱21日的襲擊非常成功。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普25日表示，以色列已經派員進入伊朗的福爾多（Fordo）地下核設施，並且看見「徹底的毀滅」，堅稱21日的襲擊非常成功。不過，以色列官員卻否認有這次行動。

《以色列時報》報導，川普在荷蘭海牙（Hague）北約峰會告訴記者，「攻擊過後，他們讓人們進入那裡，他們說那是徹底的毀滅……我相信這是一次徹底的毀滅，也相信他們沒有機會移走任何東西，因為我們行動迅速。」

不過，本周稍早一份外洩的美國情報報告顯示，針對伊朗核設施的打擊，並沒有摧毀地下建物，大部分的濃縮鈾庫存可能在轟炸前就被運走。白宮否認了上述報告結果，同時譴責洩密事件。

面對川普的言論，以色列官員25日卻向《以色列公共廣播公司》（Kan）表示，在襲擊過後，他們不知道以色列在福爾多核設施還有任何行動。

此外，川普也被記者問及，如果德黑蘭試圖重啟濃縮鈾計畫，美國是否會發動更多攻擊。他回應，「當然。但我不需要擔心這個」，堅稱伊朗的核計畫倒退多年。

被問及伊朗核計畫究竟倒退多久時，川普說，「基本上我覺得是幾十年，因為我不認為他們會再這麼做了。我認為他們受夠了。他們才剛剛歷經地獄。他們受夠了。他們現在最不想做的事情就是濃縮鈾。他們想要復甦。」他也再次宣稱，伊朗不會擁有核彈，也不會進行鈾濃縮。