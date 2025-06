北約秘書長喊「爸爸」　川普笑回：我很喜歡

▲美國總統川普(Donald Trump)與北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)日前斡旋伊朗與以色列達成停火後,仍不忘加碼痛批這對宿敵「打到自己都不知道在幹嘛」。北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)聽完後笑說,川普就像是操場上出手制止打架的「老爸」,有時候「講點重話」就能讓兩邊停手。

根據《路透社》報導,川普與呂特一同出席北約峰會接受記者提問時,談及以色列與伊朗的衝突,川普以戲謔口吻形容,「他們就像操場上打架的兩個小孩,打得天翻地覆、誰都拉不住。你知道的,就讓他們打個兩三分鐘,之後要勸開就容易多了。」

呂特聽聞此話後笑著回應,「然後『老爸』有時就得講點重話,才能讓他們停下來。」

NATO Bootlicker-in-Chief, Mark Rutte, is at it again.



As if yesterday’s cringey texts weren’t humiliating enough, he just called Trump, “Daddy.” pic.twitter.com/ewDbOmfwaZ