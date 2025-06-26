北約秘書長喊「爸爸」　川普笑回：我很喜歡

▲美國總統川普（Donald Trump）與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前斡旋伊朗與以色列達成停火後，仍不忘加碼痛批這對宿敵「打到自己都不知道在幹嘛」。北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）聽完後笑說，川普就像是操場上出手制止打架的「老爸」，有時候「講點重話」就能讓兩邊停手。

根據《路透社》報導，川普與呂特一同出席北約峰會接受記者提問時，談及以色列與伊朗的衝突，川普以戲謔口吻形容，「他們就像操場上打架的兩個小孩，打得天翻地覆、誰都拉不住。你知道的，就讓他們打個兩三分鐘，之後要勸開就容易多了。」

呂特聽聞此話後笑著回應，「然後『老爸』有時就得講點重話，才能讓他們停下來。」

NATO Bootlicker-in-Chief, Mark Rutte, is at it again.



As if yesterday’s cringey texts weren’t humiliating enough, he just called Trump, “Daddy.” pic.twitter.com/ewDbOmfwaZ — DiEM25 (@DiEM_25) June 25, 2025

事實上，川普前一天才因停火一事語出驚人，直言以色列與伊朗打了這麼久、這麼激烈，「打到最後他們根本不知道自己他X的在幹嘛」，引發輿論關注。

面對外界質疑呂特是否「過度奉承」川普，他不以為意地說，「難道他不值得稱讚嗎？我不覺得我太誇張啦，這只是個品味問題。」呂特強調，自己與川普是認識十多年的好朋友，也讚揚川普成功說服歐洲各國提高軍費，讓北約更有實力。

他進一步表示，川普下令轟炸伊朗核設施的決定「果斷又精準」，阻止伊朗獲得核武能力，因此「值得所有的肯定」。

川普還拿二戰作比喻，稱美國轟炸伊朗核設施的效果，就像當年對日本廣島與長崎投下原子彈一樣，讓戰爭就此結束，「我不想拿廣島或長崎來做例子，但本質上是一樣的。那兩顆原子彈結束了那場戰爭，而這次的行動也終結了這場戰爭。」

而當記者問到川普怎麼看呂特的「爸爸比喻」時，川普也笑著說他很喜歡這種親暱的稱呼，「他說得很有愛啊……『老爸，你是我老爸』。」