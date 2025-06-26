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美以轟炸後「60%濃縮鈾去向成謎」！國際原能署長急籲返伊朗查核

▲▼國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）。（圖／路透）

▲國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

在美國與以色列近日聯手空襲伊朗多處核設施後，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）25日在奧地利表示，目前「當務之急」是讓IAEA檢查人員重返伊朗，評估空襲對核設施的實際破壞情況，並確認伊朗高濃度濃縮鈾的下落。

根據路透，伊朗先前在福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）等設施進行鈾濃縮作業，IAEA在5月底的報告中指出，伊朗擁有多達400公斤、濃度高達60%的濃縮鈾，若進一步提純，足以製造約9枚核彈。雖然以色列與美國宣稱此次空襲重創伊朗核能力，但實際損害仍未確認。

▲▼ 伊朗核設施遭美軍襲擊前後對比 。（圖／翻攝 央視）

▲ 伊朗核設施遭美軍襲擊前後對比。（圖／翻攝自央視，下同）

葛羅西透露，早在本月13日以色列開始空襲當天，IAEA即接獲伊朗來函，表示將採取「特殊措施」保護核材料與設備。他強調，伊朗雖未說明細節，但可以推測多數濃縮鈾可能已被妥善轉移與保存。對於外界宣稱伊朗核能力遭嚴重摧毀，葛羅西持保留態度，認為「倒數計時式」的核武觀點過於簡化，實際上伊朗擁有重建能力與技術。

然而，IAEA目前尚未被允許返回伊朗核設施進行實地查核。伊朗國會24日通過法案，擬暫停與IAEA合作，未來若有檢查行動，須經最高國安會批准，但該法案尚需監護委員會審議通過才算生效。國會議長更抨擊IAEA「出賣國際信譽」，宣稱伊朗將加快發展民用核計畫。

▲▼ 伊朗核設施遭美軍襲擊前後對比 。（圖／翻攝 央視）

面對伊朗可能退出《不擴散核武條約》（NPT）的傳言，葛羅西警告，這將對國際核監管體系造成嚴重打擊，也可能導致伊朗進一步陷入外交孤立，呼籲伊朗保持合作，重申IAEA目的是確保核能和平利用，不涉及政治對抗。

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