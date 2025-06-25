誰是伊核危機始作俑者？　中駐聯合國代表痛批：就是美國！

▲中國常駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

中國常駐聯合國代表傅聰昨24日在安理會伊朗核問題公開會上發言，再次譴責以色列和美國打擊伊朗，並嚴正指出美國毫無信譽，才是伊核危機的始作俑者。

傅聰說，以色列和美國以「未來可能的威脅」為由對伊朗動武，嚴重違反國際法，侵犯伊朗主權；襲擊國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施更是開創惡劣先例，威脅國際核不擴散體系。中方再次明確譴責。上述行徑還破壞瞭解決伊核問題的外交努力，給安理會第2231號決議執行帶來高度不確定性。中方對此嚴重關切、深感擔憂。

傅聰說，中方注意到，部分安理會成員一味指責伊朗違反防擴散義務，試圖為以色列和美國的軍事行動開脫。中方希望這些國家正視以下基本事實：「美國才是伊核危機的始作俑者」。

傅聰指出，美國在2018年單方面退出伊核全面協議，恢復並不斷升級對伊單邊制裁，採取「極限施壓」措施，致使伊方無法享有協議賦予的經濟紅利，被迫減少履行協議義務。「又是美國置自身信譽於不顧，悍然對伊核設施發動軍事打擊，破壞由其自身發起的談判進程，再度導致伊核問題走入困局、地區局勢驟然升級。」

傅聰說，伊朗解決核問題的誠意應該得到重視。直至今日，伊朗仍在履行核不擴散義務，執行全面保障監督協定。伊朗一再強調不尋求發展核武器，以建設性姿態與美方開展多輪專業務實談判，從未放棄外交努力。

傅聰最後說，然而，一些國家片面援引國際原子能機構總幹事報告內容，無視伊朗與該機構合作的積極面，在沒有充分協商情況下強行推動機構理事會通過決議，損害對話氛圍，激化矛盾和對抗。「有關國家應深刻反思這一不負責任的舉措所產生的惡劣影響。」