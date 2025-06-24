民進黨廉政會7/30找林岱樺說明　綠議員停權、李俊俋不立案

▲民進黨廉政會主委邱駿彥表示，今日共處理5案。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨廉政會今（24日）晚處理前立委陳歐珀、基隆議員張顥瀚和立委林岱樺等案，廉政會主委邱駿彥表示，陳歐珀案已再次立案，張顥瀚則是明日起開始，1年停權處分；林岱樺案則是7月30日請她來廉政會說明。另台北市議員陳怡君案則是等她交保後再請她來說明。至於前監察院秘書長李俊俋案，則因為擔任監委、考委期間需暫時註銷黨籍，故暫時不予立案。

前立委陳歐珀涉嫌於立委任內受不正利益護航業者，遭羈押禁見；基隆議員張顥瀚涉嫌詐領助理費78萬餘元，犯貪汙治罪條例，判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年，並支付公庫20萬元，可上訴；立委林岱樺涉嫌在擔任立委期間詐領助理費近1500萬，遭高雄地檢署依貪汙治罪條例等罪嫌起訴。民進黨北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，遭羈押禁見；前監察院秘書長李俊俋因公務車事件而請辭獲准。

民進黨廉政會24日晚間開會，廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，今日共處理5個案子，第一個案子是有關於張顥瀚詐領助理費，今日請他來說明案情。邱駿彥認為，他犯後悔過態度良好，因此檢方偵查時、院方審判過程非常合作，因此法院給5年緩刑，依照廉政條例，一審有罪必須予以處分，雖然犯罪所得總共才78萬，比起其他動不動幾百萬、幾千萬，算是很少，且犯後態度良好，但終究是違反貪汙治罪條例，因此決議停權1年，從明日起，未來恐怕選的機會也不大。

邱駿彥呼籲，雖然張顥瀚可說是有史以來金額最少案子，但畢竟是違反廉政條例，呼籲民進黨從政黨員，不要以為案子小就忽略，一不小心會觸法，該怎麼做就怎麼做，希望從政黨員能清楚了解。

第二個案子是陳歐珀，邱駿彥說，陳歐珀早些時候因為im.B關係，當時檢方也查不出來犯罪證據，後來廉政會給予警告處分，就行政簽結，沒想到簽結完下個月，整個事情大爆發，包括最重要的是接受聯興公司的不法委託，在立法院推動商港法，違反貪汙治罪條例，還有財產來源不明，詐領助理費，要求立委助理回捐等，因此今日幫他第二次立案。也就是說，雖然上次處理過了，但今日是另一個案子。

第三個案子是監察院李俊俋，邱駿彥指出，該案暫時不予立案，所有廉政委員覺得，用公務車載狗洗澡，跟其他違反廉政行為比起來差異很大，且民進黨有內規，黨員入黨辦法第7條提到，如果黨員擔任司法人員、監察委員、考試委員等機關政務期間，必須暫時辦理註銷黨籍，用意是希望監委、考委能夠行政中立，不受黨派約束，因此那時李俊俋不是黨員，廉政條例無法出手，故暫時不予立案。

第四個案子是林岱樺，邱駿彥表示，她就是詐領助理費跟政治獻金問題，既然檢察官已經起訴了，廉政會明日就會跟她連絡，請她到廉政會說明，因為要處分之前一定要建立程序正義，給當事人辯白機會，希望在7月30日的廉政會例會上請她說明。

最後是市議員陳怡君案，邱駿彥指出，她因為詐領助理費被起訴，在法院有承認此部分，以外就不承認，法院擔心有串供情形，因此羈押中，廉政會決議，等她交保後，再請她來說明。

針對林岱樺案，民進黨團幹事長吳思瑤上午在議場前受訪表示，林岱樺目前被起訴，黨團尊重所有司法檢調辦案，基於司法獨立公正，不做任何臆測，就是尊重，後續還有相當漫長的法律程序，民進黨人尊重司法，這也是一直捍衛的原則，所以不會對司法偵辦有任何評論。

吳思瑤說，林岱樺之前投入高雄市長角逐，黨有非常清楚規範，包括嚴明的紀律原則、廉政會乃至於後續的中評會，都會循過去往例來啟動，有良好的紀律機制。民進黨在各縣市首長的初選或徵召也都有很好的民主慣例跟體質，所以不管在紀律的運作，或是在提名徵召的作業，民進黨都有好的機制可以運行，黨團就不就個案去做更多臆測，都尊重這些機制，民進黨各項機制務必會回應社會期待。

不過，吳思瑤也認為，畢竟剛起訴這件事，確實對高雄政壇及未來市長初選投下些波瀾，但終究讓體制來解決這樣的問題，後續回到民進黨相關提名或徵召作業程序，民進黨有很好的民主體制，社會大眾都可以放心，絕對是公平、公正、公開的，不管是初選或徵召，就讓現有的機制去運作。