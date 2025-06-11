快訊／陳歐珀再爆涉詐上百萬　妻子凌晨150萬元交保

▲陳歐珀疑涉及利益輸送收押中。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

民進黨前立委陳歐珀又被查出疑似詐領助理費上百萬元，台北地檢署10日展開第二波搜索，並約談其妻徐慧諭及4名時任助理共5人到案。訊後陳歐珀妻子徐慧諭則因涉案重大150萬元交保；助理包括劉恭銘、王宛娟、林家煒及李嘉玉。其中，王宛娟與李嘉玉各以5萬元交保，其餘人則獲請回。

檢方查出，陳歐珀徐慧諭在擔任「台灣勁宜蘭發展協會」理事長期間，涉嫌侵吞300多萬元協會款項，用於繳納私人保險等費用，檢方以公益侵占罪命其80萬元交保。然而，檢廉單位進一步分析扣押物證，發現徐慧諭疑似經手詐領助理費的相關款項，且其帳戶中有不明資金轉入，遂再次約談到案。

▲陳歐珀妻子徐慧諭150萬交保。（圖／記者劉昌松攝）



陳歐珀被控在2016至2020年間，透過友人許仁圖（民進黨中央黨部前秘書長）收受聯興國際物流400萬元賄賂，利用其在立法院交通委員會的職權，要求台灣港務公司在疫情期間減免聯興國際基隆港碼頭的租金、管理費，並停止調漲相關費用。此外，2018年初德籍「梅爾斯」貨輪撞毀聯興國際碼頭設備，陳歐珀依業者要求推動「商港法」修法，將基隆港民營公司納入管理範疇，以保障營業損失求償權。

檢方上周搜索陳歐珀住處時，於保險箱內查扣300多萬元不明現金，並發現其帳戶中有巨額資金流動，懷疑涉及利益輸送。鑑於犯罪嫌疑重大且有串供滅證之虞，檢方聲押禁見獲准。