林岱樺涉詐助理費遭起訴　民進黨廉政會列明討論議案

▲民進黨廉政會主委邱駿彥表示，明日廉政會例會會將林岱樺案列入討論。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

高雄地檢署今（23日）偵結民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物、公益侵佔等罪，將林岱樺、胞弟、弟媳和通法寺住持釋煌智等10人提起公訴。林岱樺下午強調，「我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人」。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，明日廉政會例會已將此案列入討論，但明日不會有對林的處分決議。

針對林岱樺遭起訴一事，邱駿彥今日受訪表示，2月時立案調查林岱樺案，但是一直在等檢方的調查，看有無進一步、比較明確證據，大概檢方證據都已經掌握住了，所以檢方今日公開表示起訴。

邱駿彥指出，原本依照廉政條例，是一審判決有罪才會處分，但不排除如果是社會知名人士、所作所為會影響到民進黨清廉形象的話，即便法院判決還沒出來前，「我們也會加以處分，就如鄭文燦案一樣」。

邱駿彥說，但因為廉政會一定要遵守程序正義，所以要加以處分前，一定要請當事人來廉政會說明，看當事人有無要辯白的地方，明日廉政會例會將臨時把此案加入討論議案，讓委員們討論何時要請她來說明，所以很肯定的是，明日不會有對她處分的決議。