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陳歐珀涉收賄遭羈押提抗告　高院法官認「有高度逃亡風險」駁回

▲▼陳歐珀聯興國際行賄收賄案。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳歐珀不服羈押提抗告，高等法院今日駁回抗告。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經三連霸的民進黨前立委陳歐珀，涉嫌長期利用職務之便，以提案修法、舉行公聽會等方式，幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金等好處，藉此收取業者賄賂。台北地檢署日前發動偵查作為，將他帶回後聲請法院羈押禁見獲准。陳歐珀提抗告，案經高等法院審理，高院17日傍晚駁回陳歐珀的抗告，確定羈押2個月。

檢廉單位接獲檢舉，指稱陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受物流廠商聯興國際公司提供的不正利益，同時利用在立法院交通委員會的職權之便，以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等商業利益。2018年1月初，德國籍「梅爾斯」貨櫃輪不慎撞上興聯國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，陳歐珀還趁機推動修改《商港法》，把民營公司列入管理對象，確保設施遭損壞時可求償營業損失。

時機成熟後，台北地檢署於本月初發動偵查作為，兵分14路搜索，帶回陳歐珀、民進黨前副祕書長許仁圖等10人到案說明。檢方訊後依照《貪污治罪條例》「職務上行為收賄」、「財產來源不明」、「洗錢」等罪嫌，將陳歐珀聲押禁見獲准，其餘涉案人士分別獲得交保或請回。

陳歐珀不服羈押，提出抗告。案經高等法院審理後，高院根據檢方提供的卷證資料，認為陳歐珀涉嫌檢方所指控的多項罪名，犯罪嫌疑重大，而且這些罪均為最輕本刑五年以上的重罪，伴隨著有高度逃亡風險，因此高院認為這有相當理由讓陳歐珀有逃亡之虞，並且有勾串共犯證人之虞。此外，根據檢方的卷證，本案還有相關犯罪事實及涉案人士有待調查；又沒有其他侵害更小手段得以確保陳歐珀配合檢方偵查程序的進行，因此陳歐珀確實有羈押、禁止通信接見之必要，駁回其抗告。

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