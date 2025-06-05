監委頻爆公務車私用！廉政署出手了　通令全國政風「全面清查」

▲監察院公務車風波，廉政署發函全國各政風單位清查。（圖／翻攝Google Maps）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

監察院秘書長李俊俋私用公務車接送愛犬去美容，爭議延燒數日後宣布請辭，另外被爆私用公務車的監委林郁容則移送紀律委員會，台北地檢署也向監察院調閱李、林的用車紀錄，不排除傳喚相關人到案說明。對此，廉政署今（5）日發函全國各政風單位，清查政府部門公有車輛、宿舍、筆電等財物的使用情況，同時檢視現行機關公務使用規範是否疏漏。

請辭獲准的監察院秘書長李俊俋、監察委員林郁容被控濫用公務車，接送愛犬美容、親友，分別遭告發背信、侵占、圖利等罪嫌，台北地檢署已向監察院調閱李、林的用車紀錄、行經地點、里程數以及相關車輛登記卡等資料，不排除傳喚相關人到案說明。

▲北檢調閱監察院前秘書長李俊俋等人的公務車用車紀錄。（資料照／記者屠惠剛攝）

根據「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」，監察院車輛分為正、副首長專用座車，以及監委、職工的公務用車兩種，李俊俋在秘書長任內可使用專車，其他監委要使用公務車，須由主管單位核定後統一調派，派車單要填寫用車事由、擬往地點、行經地點、里程紀錄等，並由用車人簽名。

針對李俊俋遭告發濫用公務車送愛犬去寵物美容，涉嫌《刑法》公務員背信、侵占國有財物等罪，以及林郁容被告發疑似用公務車到機場接送親友2案，北檢已分「他」字案展開調查，為釐清相關車輛派用情形，檢察官先行調取監察院派車紀錄，釐清公務車輛使用情形是否涉及不法。

廉政署5日發函全國各政風單位，清查政府部門公有車輛、宿舍、筆電等財物的使用情況，同時檢視現行機關公務使用規範是否疏漏。