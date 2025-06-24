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平林社區葡荔節登場　首次邀請草屯鎮、南投市社區聯合展售行銷

▲草屯鎮平林社區日前舉辦一年一度的「葡荔節」活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯鎮平林社區日前舉辦一年一度的「葡荔節」活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮平林社區一年一度「葡荔節」活動，日前在葡萄與荔枝雙果齊熟的時節登場；除由平林社區發展協會與居民精心籌辦融合農業、文化與觀光的盛會，今年更邀請到南投市及草屯鎮多個社區產業共襄盛舉，設立聯合展售區，一同呈現在地農村社區產業的豐富面貌。

本次活動於6月22日舉行，「社區產業聯合展售區」包括平林社區自產的鮮果與加工品展售，更有來自南投市的社區產業、草屯鎮特色農產與小農品牌等，讓遊客一次體驗多個社區的風土人情與特色產品，體現跨社區合作共好精神；現場也舉辦荔枝剝皮與夾葡萄比賽，遊客踴躍參與、熱鬧滾滾。

▲草屯鎮平林社區日前舉辦一年一度的「葡荔節」活動。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯鎮平林社區日前舉辦一年一度的「葡荔節」活動。（圖／南投縣政府提供）

南投縣社會及勞動局指出，平林社區位於草屯鎮西郊，因其土壤與氣候適宜，盛產高品質的荔枝與葡萄，「葡荔節」在如此自然與人文條件下誕生，成為在地居民每年最具代表性的農業慶典，並藉此活動行銷推廣在地產業；立法委員馬文君、縣議員唐曉棻、鎮長簡賜勝、鎮代表會主席陳文忠和多位地方代表、里長等都到場共襄盛舉，一起推廣行銷平林優質的荔枝和葡萄。

縣府社會及勞動局指出，希望藉此讓更多人認識在地優質農產與社區力量，也推動草屯與南投地區社區產業的合作與交流，展現社區自主發展與創新的活力。

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