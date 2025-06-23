放電加工機行銷35國、跨足生技和氫能　歐群科技砸5.5億設草屯新廠

▲歐群科技新廠落腳草屯鎮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣頂尖的數控放電加工機製造廠商「歐群科技」加碼投資超過5億5千萬元，於南投草屯鎮成立新廠；縣政府指出，歐群新廠全面導入AI技術、自動化生產設備與綠能規劃，並跨足氫能科技與智慧製造，展現多元化發展與永續經營的企圖心，未來可望成為草屯地區的重要指標性企業。

歐群科技股份有限公司16日在草屯鎮舉辦新廠落成暨創業25週年慶典活動，縣長許淑華到場祝賀；歐群董事長廖月照表示，該公司自2000年在霧峰成立以來，秉持專業與創新精神，專注於細孔放電加工機的研發與製造，產品行銷全球35國，2022年更成立歐群生醫公司，進軍氫保健與氫能源，在健康與工業領域推動創新應用，他很高興能將新廠設於草屯鎮，不僅代表企業邁向新階段，也將能有效提升生產規模與研發能量。

許淑華對歐群科技在廖月照的帶領下，跨足生技領域、持續創新突破，並將新廠設於南投、為地方帶來更多就業機會與經濟效益，表示肯定之意，也代表該縣歡迎企業的進駐。

許淑華也承諾，縣府將會持續改善行政作業流程，積極打造智慧化、友善的投資環境，期望吸引更多像歐群科技這樣具有創新能力的優秀企業來南投投資設廠、安心發展，持續擴大營運規模，亦可為南投的產業升級注入新動力，並帶動相關供應鏈與就業機會的整體發展。