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每推一次新建案就捐一次善款　福寶建設3年慨捐南投家扶55萬

▲福寶建設於草屯鎮新建大樓動土，將原本用於花圈與賀禮的禮金全數捐贈給南投家扶中心、北投國小、北投社區發展協會等在地團體。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲福寶建設於草屯鎮新建大樓動土，將原本用於花圈與賀禮的禮金全數捐贈給南投家扶中心、北投國小、北投社區發展協會等在地團體。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

福寶建設於草屯鎮推出新大樓建案，日前正式開工動土，並將原本用於花圈與賀禮的禮金全數作為愛心捐款，分別捐贈給南投家扶中心、北投國小、北投社區發展協會等在地團體，將祝福轉化為地方教育、社福與社區發展的新動力。

「幸福臻愛」建案於6月7日舉辦動土開工典禮，建築團隊與多位地方人士都出席共襄盛舉，並進行捐款儀式，南投家扶中心獲贈15萬元、北投國小和北投社區發展協會分別獲贈5萬元善款。

▲福寶建設於草屯鎮新建大樓動土，將原本用於花圈與賀禮的禮金全數捐贈給南投家扶中心、北投國小、北投社區發展協會等在地團體。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投家扶中心指出，福寶建設自前年至今已是第三度藉新建案推出之時捐贈南投家扶、扶助弱勢兒少：二0二三年五月福寶建設的「幸福時光」、二0二四年五月的「幸福梅好」就累計捐贈超過四十萬元，讓孩子能在艱難生活中持續就學、健康成長，也展現企業長期耕耘在地、實踐社會責任的溫度與決心。

▲福寶建設於草屯鎮新建大樓動土，將原本用於花圈與賀禮的禮金全數捐贈給南投家扶中心、北投國小、北投社區發展協會等在地團體。（圖／記者高堂堯翻攝）

福寶建設陳慶曄董事長表示，建築應該要有更多社會責任，不只是改變天際線，也能改善人的生活，「今天不只是開工，更是我們與地方一起前進的開始。」

南投家扶中心主委陳學堂表示，福寶建設不僅在建築上追求品質，更持續以實際行動關懷弱勢，是值得肯定的企業典範，感謝他們三年來的支持，讓該團隊得以在資源有限的情況下，持續陪伴更多家庭走過人生的低潮；南投家扶中心主任李雅婷也說，南投家扶長年投入兒童保護、家庭扶助、兒少教育補助與親職支持等服務，服務家庭約1605戶，這筆捐款將作為弱勢家庭兒少教育與生活扶助，協助面臨經濟困境的家庭穩定度過難關，讓孩子們能安心就學、健康成長。

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