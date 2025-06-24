長輩禁開冷氣「小朋友會感冒」　爸媽超苦惱！醫師秒破盲點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近，各地高溫炎熱，甚至出現38度極端高溫的情況。就有家長無奈表示，長輩認為，小朋友感冒是吹冷氣造成的，於是禁開冷氣，讓他們不知如何是好。對此，婦產科名醫蘇怡寧發文破盲點，但也不忘提醒吹冷氣時該注意的事項。

粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」今發文分享，有位家長私訊求問，「小朋友感冒跟吹冷氣真的有關嗎？小朋友只要一感冒，長輩都說是吹冷氣造成的，但天氣好熱，真的能不開冷氣嗎？」

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對此，蘇怡寧直言，感冒是病毒造成的，吹冷氣不會。不過，他也提醒，吹冷氣有兩點要注意，其一是冷氣濾網要清，不然很容易會有塵蟎、霉菌等過敏原；其二確實不要開太冷，若室內跟室外溫差太大、忽冷忽熱時，身體就必須不斷調節體溫，導致本身免疫力稍微下降。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

文章掀起熱議，不少網友紛紛回應，「這種天氣都不開冷氣、拒絕吹風扇、全身包緊緊的嬰兒，會濕疹」、「我女兒之前熱感冒，醫生叫我們讓她們待在冷氣房就好，大熱天的就不要出門了」、「如果感冒是因為吹冷氣，那醫院的冷氣是......」、「很多長輩都不給嬰兒吹冷氣，都快熱死」、「冷氣表示好無辜呀」。

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