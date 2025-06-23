　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東環保局推動空品巡檢　46場所響應打造健康室內環境

▲台東環保局推動空品巡檢。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東環保局推動空品巡檢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為保障縣民呼吸健康、營造安全舒適的生活空間，台東縣環境保護局自今年4月起推動「室內空氣品質巡檢輔導」作業，針對19類適用「室內空氣品質自主管理標章」之公私場所優先對象展開巡檢與輔導。今年度已有46處場所響應，參與數較去年成長近18%，顯示各界對空氣品質的重視與積極作為。

環保局表示，將陸續派員至參與場所進行二氧化碳（CO₂）濃度量測，協助業者掌握室內空氣品質現況，並引導申請「自主管理標章」，透過實際改善措施，全面提升台東縣整體室內環境品質，進而守護民眾健康與生活福祉。

台東縣政府指出，空氣品質管理一直是縣府施政的核心目標之一。台東縣空氣品質已連續11年名列全國第一，展現縣府守護環境與民眾健康的堅定決心。由於現代人多數時間處於室內空間，若通風換氣不良，極易導致污染物堆積，進而影響健康。因此，推動室內空品巡檢及管理不僅能提升場所空氣品質意識，也讓民眾更清楚其所處環境的健康風險。

台東縣環保局進一步說明，透過巡檢與標章制度，不僅可協助業者強化空氣品質管理能力，也能有效推廣「室內空氣品質自主管理標章」制度。成功取得標章的場所不僅可提升公共形象，更可享有多項行政優惠，包括獲得環境部綠點獎勵、機關評鑑加分，以及檢測頻率由2年延長為3年、檢測點數減半等，藉以鼓勵更多單位投入自主管理行列。

環保局呼籲，縣內各類公共與民間場域應踴躍參與室內空品自主管理，提升自身空品管理效能，共同打造健康、永續的居住與工作環境。若有申請程序或制度內容相關疑問，可撥打專線089-221999洽詢。未來將持續辦理空品巡檢輔導與宣導講習活動，與各界攜手守護台東縣民的呼吸健康，打造更優質的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／伊朗軍隊總司令：將對美國採取強力回應
快訊／澎湖老闆回應了！沒事先聯絡　批不尊重台灣文化
獨／尹到怡被海產店罵到尷尬　「同行者是台灣女星」
「在不瘋狂就等死」亞亞宣布懷孕了！老公真實身分曝
女學霸錄取台大「科展涉抄襲」　科教館：撤銷獎項、追回獎金
弟媳月薪21萬！林岱樺用人頭狂領助理費
熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄8旬翁騎車看診...竟騎到屏東新園　熱心警民助返家

澎湖嬰幼兒保溫箱再建功！凌天直飛高雄送早產兒就醫

恆春8旬翁駕車到六龜訪友　三地門迷途又遇大雨！里港警即時救援

買較貴的冷凍紙箱不爽　屏東婦返超商理論...驚動警方調解

台東環保局推動空品巡檢　46場所響應打造健康室內環境

防災士成社區守護者！基隆累計900人受訓　提升災害應變韌性

「紅烏龍之父」走進武陵外役監　引領收容人重塑人生方向

全家外出務農…草屯鐵皮屋起火全燒毀！慈濟動員30志工助恢復家園

稅務局結合監理站　前進蘭嶼、綠島提供全方位聯合巡迴服務

原民族語單詞競賽全國賽　台東隊勇奪佳績

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

高雄8旬翁騎車看診...竟騎到屏東新園　熱心警民助返家

澎湖嬰幼兒保溫箱再建功！凌天直飛高雄送早產兒就醫

恆春8旬翁駕車到六龜訪友　三地門迷途又遇大雨！里港警即時救援

買較貴的冷凍紙箱不爽　屏東婦返超商理論...驚動警方調解

台東環保局推動空品巡檢　46場所響應打造健康室內環境

防災士成社區守護者！基隆累計900人受訓　提升災害應變韌性

「紅烏龍之父」走進武陵外役監　引領收容人重塑人生方向

全家外出務農…草屯鐵皮屋起火全燒毀！慈濟動員30志工助恢復家園

稅務局結合監理站　前進蘭嶼、綠島提供全方位聯合巡迴服務

原民族語單詞競賽全國賽　台東隊勇奪佳績

高雄8旬翁騎車看診...竟騎到屏東新園　熱心警民助返家

馬英九訪「天下第一雄關」嘉峪關　再被遊客野生捕獲

玉兔「懷孕中期冒2症狀」　產檢從天堂掉地獄：糖水測試是惡夢

台中水湳「最後鑽石地」本週開標　春耕：建商有望低頭撿

伊朗欲關閉荷姆茲海峽　陸模糊表態：呼籲國際社會推動衝突降級

洩露總統機密行程　前特勤中心警官遭判6月不得易科罰金

台北數位產學實作大賽　台北商業大學、台北市立大學雙星奪冠

《天線寶寶》聯名手機殼開賣！客製化太陽寶寶　串珠鑰匙圈、盲盒必收

恆春咾咕石老屋藏秘境！斑駁牆面搭配九重葛瀑布　蜜糖吐司是必點

國境之南的綠色奇蹟！屏科大化身未來農業與獸醫搖籃　培育跨域人才走向世界

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

地方熱門新聞

13歲童釣魚落水　警消2小時尋獲遺體

台南三村國小音樂劇《波斯公主》感動全場

快訊／嘉義故宮南院附近跳電　台電急修

新北龜山國小原民趣味運動挑戰

前秘書長詹榮鋒病逝　張善政臉書發文哀悼

從七龍珠合體到公主抱！黃偉哲市長獎陪拍第4年感動萬名學子

毒品快篩試劑過期6年！台南刑大遭質疑癱瘓逾60件未舉發

基隆消防推親子防災體驗營　6／23開放線上搶名額

台南警界社群先驅楊義雄7月退休走完幽默認真最後一哩路

取締白牌車！新市火車站查獲違規營業司機遭重罰10萬

小二甲光電弊案延燒 蔡育輝、李中岑擬告沈榮津等13人涉圖利

台南裕文國小揚威國際！奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

日本禿頭鯊群現蹤碧潭堰　新店溪水質躍升

市長獎頒獎感動全場黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

更多熱門

相關新聞

稅務局結合監理站　前進蘭嶼、綠島提供全方位聯合巡迴服務

稅務局結合監理站　前進蘭嶼、綠島提供全方位聯合巡迴服務

考量蘭嶼及綠島地區居民往返本島辦理稅捐與監理業務所面臨的不便，台東縣稅務局攜手台東監理站，於6月26日至27日進駐蘭嶼鄉公所，並將於7月17日至18日前往綠島鄉南寮村辦公室，辦理稅務與監理聯合巡迴服務，期盼提供一站式便民服務，讓離島鄉親在地即可一次性解決多項稅務及監理事務。

原民族語單詞競賽全國賽　台東隊勇奪佳績

原民族語單詞競賽全國賽　台東隊勇奪佳績

台東原民文化新基地啟用在即　縣長饒慶鈴視察改建亮點

台東原民文化新基地啟用在即　縣長饒慶鈴視察改建亮點

王令麟70歲「活龍養生訣」大公開　每天走3K＋定期健檢是關鍵

王令麟70歲「活龍養生訣」大公開　每天走3K＋定期健檢是關鍵

台東警執行交通大執法　3天告發160件違規

台東警執行交通大執法　3天告發160件違規

關鍵字：

環保局健康台東

讀者迴響

熱門新聞

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面