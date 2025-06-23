台東環保局推動空品巡檢　46場所響應打造健康室內環境

▲台東環保局推動空品巡檢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為保障縣民呼吸健康、營造安全舒適的生活空間，台東縣環境保護局自今年4月起推動「室內空氣品質巡檢輔導」作業，針對19類適用「室內空氣品質自主管理標章」之公私場所優先對象展開巡檢與輔導。今年度已有46處場所響應，參與數較去年成長近18%，顯示各界對空氣品質的重視與積極作為。

環保局表示，將陸續派員至參與場所進行二氧化碳（CO₂）濃度量測，協助業者掌握室內空氣品質現況，並引導申請「自主管理標章」，透過實際改善措施，全面提升台東縣整體室內環境品質，進而守護民眾健康與生活福祉。

台東縣政府指出，空氣品質管理一直是縣府施政的核心目標之一。台東縣空氣品質已連續11年名列全國第一，展現縣府守護環境與民眾健康的堅定決心。由於現代人多數時間處於室內空間，若通風換氣不良，極易導致污染物堆積，進而影響健康。因此，推動室內空品巡檢及管理不僅能提升場所空氣品質意識，也讓民眾更清楚其所處環境的健康風險。

台東縣環保局進一步說明，透過巡檢與標章制度，不僅可協助業者強化空氣品質管理能力，也能有效推廣「室內空氣品質自主管理標章」制度。成功取得標章的場所不僅可提升公共形象，更可享有多項行政優惠，包括獲得環境部綠點獎勵、機關評鑑加分，以及檢測頻率由2年延長為3年、檢測點數減半等，藉以鼓勵更多單位投入自主管理行列。

環保局呼籲，縣內各類公共與民間場域應踴躍參與室內空品自主管理，提升自身空品管理效能，共同打造健康、永續的居住與工作環境。若有申請程序或制度內容相關疑問，可撥打專線089-221999洽詢。未來將持續辦理空品巡檢輔導與宣導講習活動，與各界攜手守護台東縣民的呼吸健康，打造更優質的生活環境。