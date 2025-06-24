餐廳打工！自助飲料機「他激喊絕不喝」　一票同行曝真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者周亭瑋／綜合報導

許多餐廳都設有自助飲料機，讓客人自行取用。一名網友昨發文表示，被餐廳打工的姪子提醒，絕對不要喝自助飲料機的飲料。文章釣出不少同行，有資深店員直言，若是大型連鎖餐廳可放心，食安會把關；但也有人透露，「我在火鍋吃到飽打工半年，除了換飲料外，沒看過這東西被清洗過。」

網友昨日在Threads上發文，除了貼出自助飲料機的圖片外，更坦言「在餐廳打工的姪子告訴我一件事，絕對不要倒這個來喝。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

PO文狂吸1.8萬人按讚，就有一票同行不以為然，表示「基本上機器本身沒問題，是店家清潔問題。我待的火鍋店都強制要洗篩子，用滾燙水泡過，倒掉後再加入滾燙水，接著將滾燙水倒入機器那個集水槽，然後飲料出入口再擦過，最後把出入口篩子安裝回去」、「薩莉亞是每天拆開清洗喔」、「我做餐飲也有36年了，如果是大型連鎖餐廳是可以放心的，食安會把關」、「大部份店家都會洗，不洗是那間店爛」、「以前待的餐廳都會每天拆下來洗，再用保鮮膜封住」、「看店家有沒有良心吧，我以前在機場貴賓室，這種機器每天關店前都要拔下來清洗」、「以前打工閉店都會拆下來洗，還好幾次被金屬刮傷流血」、「是店家清潔問題吧！我們店天天清，包括集水盤也是天天拿開用溫水下去沖底部的」。

不過，也有少數網友透露，「我好久以前在一間火鍋店，杯子壓下去，一隻蟑螂直接衝出來」、「我記得以前做火鍋店時，這個都沒什麼在清潔的，頂多飲料沒了換氣瓶而已」。