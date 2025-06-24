不爽背後講壞話！4男女街頭追逐「掃落14汽機車」　警查出喪屍煙彈

▲桃園2對男女爆發衝突，掃落路邊12輛機車、撞損2車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市中壢區福州路與杭州路口23日深夜發生一起糾紛！一對夫妻駕車行經該處時，遇到高姓友人、高男的詹姓女友，雙方因細故發生口角，進而衍生出肢體衝突。而高男見夫妻駕車離開，難忍怒氣開車追上前，2車在長沙路發生碰撞，甚至掃落路邊12台機車、撞2轎車後肇事逃逸，警方循線將人逮回依法送辦。

據了解，39歲黃男與35歲呂女為一對夫妻，23日深夜11時許在福州路上巧遇41歲高男、49歲詹女情侶檔，黃男因不滿高姓友人在背後說他壞話，雙方發生口角，呂女一怒之下更出手拉扯，夫妻倆見詹女跌倒背部擦傷，隨即駕車揚長而去。

高男見狀嚥不下這口氣，隨即驅車上前追趕，雙方在長沙路發生碰撞，進而波及停放路旁的2輛自小客車與12輛機車，但2車在肇事後均駕車駛離現場。

警方獲報調閱附近監視器畫面，在3小時內帶回黃男、呂女釐清案情，除此之外，還在黃男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯，訊後依毒品危害防制條例、傷害、妨害自由案將黃男移送偵辦；另依照傷害、妨害自由等罪將呂女函送。

另針對肇事駕駛未依規定處置並駛離現場行為，警方依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」對黃男及高男依法開罰。中壢分局長林鼎泰呼籲，民眾遇有情感或糾紛應理性處理，切勿以暴力或危險方式解決，以免觸法。