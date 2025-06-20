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不是看片群！偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO發現男友竟是約砲噁男。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

「姐妹們注意妳們的另一半！」一名妹子透露，最近抓到男友是個約砲噁男，對方有一個「老濕雞」LINE群組，裡頭內容淫穢不堪，起初她以為只是A片交流天地，殊不知竟是群交、嫖妓，「甚至不戴套的實錄分享」。對此，原PO呼籲女孩們，看到類似群組要小心了，「該驗的都要驗！」

一名女網友在Dcard崩潰表示，男友LINE有一個77人的「老濕雞」群組，起初她以為是「看片群」，沒想到好奇心打開一看，竟是大量嫖妓、約砲、群交，「甚至不戴套的實錄分享」。

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原PO氣得痛罵，原來自己男友是個嫖妓噁男，群組內的用詞，更是淫穢骯髒，像是台北噴水系、小母狗、大X勇士等。當下原PO氣到截圖噁男名單，並直言「相信這種群組應該很多」，因此呼籲女孩們，若發現另一半的LINE有類似群組的話，「真的要特別小心，該驗的都要驗」，千萬要自保。

底下網友也狂轟，「應該都有愛滋病了，好噁心」、「好扯！竟然連約砲都有群組了」、「性病大聚集」、「奉勸姐妹，會偷吃約砲嫖妓的都會，這改不掉，這是我身邊男性都公認的事情」、「超級噁心，自己約砲就算了，還群約分享+無套」、「最怕垃圾欺騙，害另一半得性病，真的不知道怎麼防」。

也有網友爆料，「推特超多這種別驚訝，但一堆出來真盈利假約會的，創什麼飛機私密群，裡面就都是這個，還有多人聯誼，實則收取入場費再分給下面所謂的女郎，反正講白就是也不會讓你白嫖還是要錢」、「不就推特砲群，抓不完...翻了還會再創，有的進去還要自介帶人審核的，還會辦各種活動，明顯一點就唱歌局、酒局，清新一點的還有去爬山打球的，只能說有發現就自己斟酌早點分一分」。

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關鍵字：

約砲噁男男友片群LINE群組老濕雞」

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