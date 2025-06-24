龜山機車突右偏下秒擦撞休旅　騎士重摔受傷住院觀察

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路一段昨（23）日上午7時許發生汽機車碰撞事故，龜山警消據報到場處理，受傷倒地的徐姓騎士臉部有擦挫傷勢，經由救護車送往林口長庚醫院治療所幸無生命危險，目前仍住院觀察中，警方為雙方進行酒測，酒測值均為零。警方初判疑似機車由外側車道向中間車道偏移，導致發生碰撞，但真正肇事原因仍待調查清。

▲桃園市龜山區萬壽路一段昨天清晨發生汽機車碰撞事故，圖為碰撞瞬間畫面。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

▲汽機車碰撞後，騎士人車倒地。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

有網友在臉書《龜山生活通》上傳一段影片，一輛機車行經龜山區萬壽路一段時，疑似向右偏移導致行駛快車道休旅車不慎發生碰撞事故，驚悚畫面讓網友紛紛留言：「飄移神祖牌+變換車道未使用方向燈、機車切線不看後方來車，還不打方向燈、倒楣的汽車駕駛，機車行駛快車道，前面沒有其他車輛擋道，機車責任較多；汽車有夠衰；大寶又出來了…」。

▲龜山警方獲報後前往現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園市消防局指出，昨天清晨7時37分接獲通報，龜山區萬壽路一段381號前發生汽機車碰撞事故，第一大隊迴龍分隊派遣救護車1輛、消防人員2名到場處理，現場為機車與休旅車發生交通事故，年約70歲徐姓機車騎士受傷，頸部疼痛及血腫，由迴龍分隊救護車送往林口長庚醫院。

龜山警方表示，70歲徐姓男子騎乘機車由外側車道向中間車道偏移，與同向中間車道由49歲曾姓女子駕駛休旅車發生擦撞，徐姓騎士人車倒地，臉部擦挫傷，經由救護車送醫治療無生命危險，目前仍住院觀察中，雙方酒測值均為零，肇事原因仍需進一步調查釐清。

龜山警方呼籲，駕駛人行駛道路上需注意行車前狀況，身體不適時，切勿強行駕車，以維自身及其他用路人安全。