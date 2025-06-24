22歲男砸445萬在迪士尼辦豪華婚禮　百名賓客到場嚇：新娘才9歲

▲迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

法國巴黎迪士尼傳出一起誇張事件，工作人員驚訝發現，一場辦在遊樂園中的豪華婚禮，現場邀請了上百名賓客參加，新郎是一名22歲男子，然而新娘竟然只有9歲，目前警方已經將22歲新郎與新娘的母親逮捕進行調查。

當地媒體報導，這場婚禮原定於21日上午在樂園中的睡美人城堡(Sleeping Beauty castle)前舉行，迪士尼工作人員事前將場地出租時，不知道這場預計將有100名以上賓客出席的婚禮，新娘只有9歲。

Disneyland Paris booked for sick $150K ‘wedding’ between adult and 9-year-old girl https://t.co/sTSyghyY70 pic.twitter.com/r3ME8ZW4cW — New York Post (@nypost) June 23, 2025

從現場照片中可看到，婚禮場地中充滿了鮮花、華麗的裝飾，還有巨大蛋糕和婚禮樂團，然而當新娘出現在現場時，工作人員驚嚇發現，新娘竟然是一名只有9歲的女童，女童的表情看起來充滿了疑惑與害怕，而且腳上還被強迫穿了高跟鞋。

園方報案後，警方立即逮捕了22歲英國新郎與女童的烏克蘭裔41歲母親，另外還逮捕2名拉脫維亞公民，其中一名24歲女子是受雇在婚禮上假扮女童姊姊，另一名55歲男子則是受雇假扮女童父親。

誇張事件傳出後引發關注，檢方表示，調查發現婚禮上的100多名賓客全都是領錢參加婚禮的臨時演員，懷疑這場花費高達13萬歐元（約台幣445萬元）的婚禮，有可能是精心策畫的惡作劇，目前案件正在調查中。

現場假扮賓客的臨時演員們表示，他們是在網路上看到招募廣告，都以為只是來參加一場普通的婚禮，當新娘出場時也都嚇了一大跳，並稱讚迪士尼員工發現後立即幫忙報警。