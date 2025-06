22歲男砸445萬在迪士尼辦豪華婚禮　百名賓客到場嚇：新娘才9歲

▲迪士尼樂園。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

法國巴黎迪士尼傳出一起誇張事件,工作人員驚訝發現,一場辦在遊樂園中的豪華婚禮,現場邀請了上百名賓客參加,新郎是一名22歲男子,然而新娘竟然只有9歲,目前警方已經將22歲新郎與新娘的母親逮捕進行調查。

當地媒體報導,這場婚禮原定於21日上午在樂園中的睡美人城堡(Sleeping Beauty castle)前舉行,迪士尼工作人員事前將場地出租時,不知道這場預計將有100名以上賓客出席的婚禮,新娘只有9歲。

Disneyland Paris booked for sick $150K ‘wedding’ between adult and 9-year-old girl https://t.co/sTSyghyY70 pic.twitter.com/r3ME8ZW4cW