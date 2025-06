一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰曬帳單

▲美國迪士尼樂園價格高昂。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國迪士尼樂園一向以夢幻體驗聞名,不過夢想的代價也相當現實。有一名父親近日帶著一家五口參加加州迪士尼的「公主早餐冒險」(Disney Princess Breakfast Adventures)活動,餐後一看帳單差點當場傻眼,因為總金額高達937.65美元(約台幣2.8萬元)。

根據《獨立報》報導,來自美國的托爾金(John Tolkien)日前帶著一家5口到迪士尼樂園玩,後來他在社群平台X曬出一張驚人的收據,消費金額高達937.65美元,「帶孩子去迪士尼吃公主早餐,看到帳單差點把咖啡吐出來。」

原來這場早餐活動每人費用要價142美元(約台幣4200元),無論是成人還是3到9歲的孩童,價格一視同仁。他坦言當初訂位時沒注意到價格,直到帳單送上桌才知道原來「浪漫童話」真的很燒錢。

“Princess Breakfast” at Disneyland with my kids. Almost spit out my coffee pic.twitter.com/05iO8AeCJ2