一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰曬帳單

▲美國迪士尼樂園價格高昂。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國迪士尼樂園一向以夢幻體驗聞名，不過夢想的代價也相當現實。有一名父親近日帶著一家五口參加加州迪士尼的「公主早餐冒險」（Disney Princess Breakfast Adventures）活動，餐後一看帳單差點當場傻眼，因為總金額高達937.65美元（約台幣2.8萬元）。

根據《獨立報》報導，來自美國的托爾金（John Tolkien）日前帶著一家5口到迪士尼樂園玩，後來他在社群平台X曬出一張驚人的收據，消費金額高達937.65美元，「帶孩子去迪士尼吃公主早餐，看到帳單差點把咖啡吐出來。」

原來這場早餐活動每人費用要價142美元（約台幣4200元），無論是成人還是3到9歲的孩童，價格一視同仁。他坦言當初訂位時沒注意到價格，直到帳單送上桌才知道原來「浪漫童話」真的很燒錢。

“Princess Breakfast” at Disneyland with my kids. Almost spit out my coffee pic.twitter.com/05iO8AeCJ2 — John “Rock & Roll” Tolkien (@jrockandrollt) June 16, 2025

這場早餐體驗位於迪士尼大加州飯店與水療中心（Disney’s Grand Californian Hotel & Spa），提供三道式精緻餐點，包括前菜、多款成人主餐選擇，以及一系列以公主為主題的甜點。

兒童主餐則有米奇鬆餅、雞肉或培根起司通心粉等，並搭配一系列「夢幻互動」活動，例如與貝兒（Belle）聽故事、跟花木蘭（Mulan）學戰士招式等。

托爾金事後也分享心得，坦言雖然價格驚人，但整體體驗不錯，「滿分10分的話，食物大概7分，服務生很有熱忱，公主們都是訓練有素的專業演員，孩子們玩得很開心。」他還笑說，「只不過孩子們在我打開帳單的那刻，學到了幾個新詞彙。」

貼文一出立刻掀起討論，不少網友感同身受，直言「去迪士尼一天燒掉3000美元（約台幣8.8萬元）不誇張」。更有人透露朋友曾帶家人住在灰姑娘城堡（Cinderella Castle）、吃遍園區內美食，一週旅程總花費超過3.2萬美元（約台幣105萬元）。

根據官網資訊，迪士尼主題樂園的單日門票起價104美元（約台幣3070元），熱門時段甚至飆破200美元（約台幣5900元），若再加購「跨園票」還需多付65至75美元（約台幣1900元至2214元），讓不少人直呼，「迪士尼已成有錢人的遊樂場。」